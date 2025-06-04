Saipem о планах по развитию энергетической стратегии в Каспийском регионе (Эксклюзив)
Saipem подтверждает долгосрочную приверженность Каспийскому и Центральноазиатскому регионам и позиционирует себя как ключевого партнера в их устойчивом развитии, заявил региональный директор компании по Румынии, Азербайджану, Казахстану и Турции Эрнесто Ферленги.
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