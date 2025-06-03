Назван показатель роста зарплаты работников транспортного сектора Азербайджана за год
В январе-марте этого года среднемесячная заработная плата работников транспортного сектора в Азербайджане была на 17,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
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