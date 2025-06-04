Saipem развивает "зеленые" технологии и обучение в Центральной Азии (Эксклюзив)
Saipem укрепляет приверженность устойчивому развитию и поддержке местного населения в Центральной Азии и Каспийском регионе, сочетая долгосрочные инвестиции в человеческий капитал с передовыми технологиями в сфере энергетического перехода, заявил региональный директор компании по Румынии, Азербайджану, Казахстану и Турции Эрнесто Ферленги.
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