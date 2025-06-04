Обнародован объем транспортировки газа по ЮГК

БАКУ /Trend/ - До сих пор по Южному газовому коридору (ЮГК) транспортировано более 182 миллиардов кубометров газа.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на министерство энергетики Азербайджана.

Отмечено, что исполняется 7 лет с официального открытия Южного газового коридора.

ЮГК - это глобальный масштабный энергетический проект, который играет важную роль в энергетической безопасности Европы и стран региона. По этому коридору экспортируется природный газ, добываемый в рамках "2-й фазы Шахдениз", в страны региона и Европы по Южно-Кавказскому трубопроводу, Транс-Анатолийскому (TANAP) и Транс-Адриатическому (TAP) трубопроводам.

Отметим, что транспортировка азербайджанского газа по Южному газовому коридору в Европу началась 31 декабря 2020 года.

18 июля 2022 года между Азербайджаном и ЕС в лице Европейской комиссии был подписан Меморандум о взаимопонимании по стратегическому партнерству в области энергетики.

Стороны договорились о продолжении торговли природным газом в объеме не менее 20 млрд кубометров в год до 2027 года на основе взаимных коммерческих интересов и рыночного спроса, в том числе за счет экспорта газа в ЕС через Южный газовый коридор.