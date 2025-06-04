Азербайджан может играть стратегическую роль в региональном энергетическом переходе - BCG

БАКУ/Trend/ - Азербайджан занимает выгодную позицию для того, чтобы сыграть стратегическую роль в процессе регионального энергетического перехода.

Об этом сказала в эксклюзивном интервью Trend один из основателей Центра энергетических исследований Boston Consulting Group (международная компания с головным офисом в США, специализирующаяся на управленческом консалтинге, входит в «большую тройку управленческого консалтинга) Ребекка Фиц на полях Бакинской энергетической недели.

"Меня впечатлил потенциал Азербайджана в области ветровой и солнечной энергетики. Потенциальные инвестиции весьма значительны и существенны — это захватывающая возможность, которая может сыграть важную и преобразующую роль. Многое будет зависеть от привлечения инвестиций и капитала. Для этого важно понимать, что инвесторы, как правило, тяготеют к регионам со стабильными и долгосрочными правилами и нормативной базой. У Азербайджана очень сильный послужной список в обеспечении стабильности в нефтегазовом секторе. На этой конференции многие участники неоднократно подчеркивали, насколько важна эта стабильность и насколько устойчивыми и конструктивными являются партнёрские отношения", - сказала она.

Фиц отметила, что ветровая и солнечная энергетика все еще являются относительно новыми направлениями, и многие страны находятся на этапе формирования своей предпочтительной долгосрочной регуляторной базы.

"Для инвесторов наличие такой стабильной долгосрочной базы имеет решающее значение. В противном случае они будут неохотно вкладывать капитал. Ещё один момент заключается в том, что, особенно в случае с ветровой энергетикой, капитальные затраты на начальном этапе очень высоки. Поэтому стимулирование вложения капитала крайне важно. Существует несколько возможных механизмов для этого. Во-первых, многие страны используют субсидии и стимулы, направленные на поощрение инвестиций в возобновляемые источники энергии. Это важная часть общей картины. Я не знаю ни одной страны, которая бы начала масштабное внедрение ВИЭ без системы субсидий и стимулов. Также важно обеспечить стабильность этих механизмов во времени. Если страна слишком часто меняет доступные меры поддержки, это подрывает инвестиционную привлекательность. Частью решения по привлечению капитала, скорее всего, станет создание правильной системы стимулов", - подчеркнула она.

Фиц добавила, что еще один важный аспект связан с выводами COP29, в рамках которых страны договорились выделить 300 миллиардов долларов на инвестиции в энергетику развивающихся стран, как часть общего пакета финансирования в размере 1,3 триллиона долларов.

"Получить доступ к этим средствам не всегда просто. Компании, которые умеют грамотно пройти этот процесс и эффективно использовать финансирование, получают реальное конкурентное преимущество — именно это и позволяет раскрыть ценность этих инвестиций. Думаю, некоторые положения итогового документа COP29 вполне можно применить, чтобы помочь в решении задачи по привлечению капитала", - отметила она.

"Третья важная область — это инфраструктура электросетей и их интеграция. Это вызывает сложности во многих странах, где увеличивается внедрение возобновляемых источников энергии. По всему миру нашим электросетям требуются инвестиции, чтобы они могли справляться с более переменной генерацией от ВИЭ. Необходимы значительные вложения в сами сети и в их интеграцию, чтобы они могли работать с электроэнергией, которая не поддаётся централизованному управлению. Это существенная потребность, которую зачастую недооценивают, когда речь идёт о ВИЭ. Многие правительства и компании сосредотачиваются на наращивании генерации, но сама по себе мощность ограничена в эффективности, если параллельно не развивать сеть и механизмы интеграции.

В Азербайджане, вероятно, электросеть пока недостаточно развита по сравнению с потребностями системы. И мы наблюдаем это во многих странах: сетям нужны дополнительные инвестиции", - подчеркнула Фиц.

Инициативы Азербайджана по созданию "зеленых" энергетических коридоров

"Я считаю, что проект прокладки кабеля по дну Черного моря является стратегически важным, поскольку он соответствует как региональным, так и глобальным целям. В случае успешной реализации это будет значительное стратегическое достижение. Европейские страны стремятся снизить зависимость от российских углеводородов, и это усиливает стратегическое значение Азербайджана. Одновременно эти страны ставят перед собой амбициозные цели в области развития зелёной энергетики.

Если коридор будет использоваться для передачи “зелёных электронов”, он сможет способствовать как диверсификации источников энергии, так и достижению целей по декарбонизации. Это делает его крайне стратегической и потенциально преобразующей инициативой", - отметила Фиц.

Она подчеркнула, что одной из основных проблем остаётся трансграничная координация.

"В проекте задействовано много участников — как со стороны государств, так и со стороны частных компаний. Это повышает сложность реализации. А чем выше сложность, тем, как правило, выше стоимость и длиннее сроки разработки. Крайне важно определить эффективную модель управления, которая позволит упростить процессы и обеспечить контроль на всём пути реализации проекта", - сказала она.

Говоря о проекте "зеленого" энергетического коридора Азербайджан–Узбекистан–Казахстан, ориентированном на экспорт, Фиц отметила, что он открывает большие возможности.

"Наличие энергетического коридора и более плотной взаимосвязанности помогает обеспечить как внутренние, так и внешние потребности. Я бы также упомянула - и это касается и Чёрноморского коридора - все возрастающее внимание к искусственному интеллекту и дата-центрам. Дата-центры - это колоссальные потребители электроэнергии. И первое, о чём нужно задуматься при их размещении, - откуда будет поступать энергия?

Думаю, многие из этих проектов, нацеленных на объединение стран региона и их подключение к Европе, являются как дальновидными, так и прогрессивными. По мере того как регион всё чаще рассматривается как потенциальный хаб для дата-центров, такая взаимосвязанность будет иметь ключевое значение для удовлетворения будущих растущих потребностей в энергии", - сказала она.

Фиц отметила, что мир переживает энергетический переход, в котором углеводороды по-прежнему играют очень важную роль.

"Для Азербайджана, с его тесной связью с мировыми рынками и ролью регионального энергетического хаба, углеводороды остаются частью решения. Задача заключается в том, чтобы сосредоточиться на снижении выбросов в нефтяном портфеле. Азербайджан выигрывает за счёт более низкого углеродного следа своей нефти по сравнению со многими другими странами. В условиях сохраняющегося высокого мирового спроса на нефть, наличие “более чистой” нефти становится важным переходным элементом. Помимо нефти, природный газ также играет ключевую роль и был в центре инвестиционного внимания в Азербайджане на протяжении последнего десятилетия. Несмотря на то, что газ сопровождается значительными выбросами метана, при грамотном управлении он может способствовать снижению общего углеродного следа. Страны, которые перешли с угля на газ, значительно сократили уровень своих выбросов. Таким образом, содействие мировому переходу на газ - это ещё одна стратегически важная платформа, которая уже успешно развивается в Азербайджане.

Третьим столпом устойчивой энергетической экосистемы являются инвестиции в низкоуглеродные технологии - прежде всего, в ветровую и солнечную энергетику, но также и в другие направления с низким уровнем выбросов, которые могут быть востребованы в будущем.

Чистая нефть, больше газа и поиск эффективной модели масштабирования ВИЭ - это прочная основа для сохранения актуальности энергетического сектора в долгосрочной перспективе", - подытожила она.