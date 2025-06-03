В Стамбуле прошел симпозиум по сравнительному праву между Азербайджаном и Турцией (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Стамбуле состоялся азербайджано-турецкий симпозиум по сравнительному праву на тему "Конституция - суверенитет - территориальная целостность", приуроченный к "Году Конституции и суверенитета" и 28 Мая - Дню независимости Азербайджана.

Об этом Trend сообщили в Госкомитете по работе с диаспорой Азербайджана.

Было отмечено, что симпозиум, проведенный совместно Государственным комитетом по работе с диаспорой, юридическим факультетом Университета Едитепе и Федерацией турецко-азербайджанских ассоциаций (TADEF), направлен на укрепление стратегического сотрудничества двух братских стран в области права.

На мероприятии, организованном в конференц-зале Университета Едитепе, сначала была почтена память шехидов двух братских стран, исполнены государственные гимны Азербайджана и Турции.

Декан юридического факультета Университета Едитепе профессор Йенер Унвер выступил с приветственной речью на мероприятии. Глава Федерации турецко-азербайджанских ассоциаций (TADEF) Адалят Туран рассказал о значении правового и идеологического наследия Азербайджанской Демократической Республики в сохранении национального единства, суверенитета и правовой справедливости в современную эпоху. Исполнительный директор Фонда поддержки азербайджанской диаспоры Акрам Абдуллаев поблагодарил руководство Университета Едитепе за организацию симпозиума.

Симпозиум продолжил свою работу панельными заседаниями. На первом заседании, проведенном под модераторством профессора Университета Едитепе Октая Уйгу, выступили профессор Университета Кахраманмараш Сютчу Имам Тогрул Исмаил и доцент Анкарского университета Бюлент Алган. Модератором Iвторого заседания, посвященного теме "Права государства на суверенитет", стал профессор Университета Едитепе Мехмет Рифат Тынч. Депутат Милли Меджлиса Азербайджана Сабир Гаджиев представил вопросы защиты суверенных прав в рамках международного права, а профессор Октай Уйгун прокомментировал конституционные основы правового суверенитета Турецкой Республики. На третьем панельном заседании "Территориальная целостность и инструменты международной правовой защиты", организованном под модераторством профессора Месута Хакки Джажи из Университета Едитепе, профессор Анкарского университета Джавид Абдуллазаде провел анализ новых вызовов в области международного права после карабахского конфликта. Профессор Университета Карабюк Али Аскер выступил с докладом о правовых аспектах территориальной целостности в тюркском мире.

На всех трех интерактивных панелях ученые-юристы, студенты и представители общественности приняли участие в сессиях вопросов и ответов, подчеркнув необходимость обмена юридической практикой и расширения сотрудничества в этой сфере между двумя странами.

Симпозиум завершился программой национальной и классической музыки в исполнении заслуженного артиста Азербайджана, пианиста, дирижера и композитора Турана Манафзаде.

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