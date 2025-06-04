Отношения между Израилем и Азербайджаном имеют глубокие исторические корни - Нетаньяху

БАКУ/ Trend/ - Отношения между Израилем и Азербайджаном имеют глубокие исторические корни.

Как сообщает Trend, об этом говорится в письме премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю 28 Мая - Дня независимости.

"Отношения между Израилем и Азербайджаном имеют глубокие исторические корни, и они еще больше укрепились благодаря общим ценностям, прочным дружеским связям между двумя народами. За эти годы мы развили партнерство, основанное на взаимном доверии, доброй воле и подлинном уважении между нашими правительствами и народами", - говорится в письме.