Между Азербайджаном и Гвинеей-Бисау подписан меморандум в области сельского хозяйства

БАКУ /Trend/ - Между Азербайджаном и Гвинеей-Бисау подписан меморандум о взаимопонимании в области сельского хозяйства

Как сообщает Trend со ссылкой на министерство сельского хозяйства, министр сельского хозяйства Меджнун Мамедов встретился с министром окружающей среды, биоразнообразия и вопросам климата Республики Гвинея-Бисау Вириату Луишем Суарешом Кассамой.

В ходе встречи было подчеркнуто, что Азербайджан готов поделиться с Гвинеей-Бисау последними технологиями и опытом, применяемыми в сельскохозяйственном секторе. В то же время студенты из Гвинеи-Бисау были приглашены на учебу в Азербайджанский государственный аграрный университет в рамках стипендиальных программ.

На встрече был подписан меморандум о взаимопонимании между Азербайджаном и Гвинеей-Бисау о сотрудничестве в области сельского хозяйства. Документ подписали министр Меджнун Мамедов и министр Вириато Луиш Суареш Кассама.

В меморандуме о взаимопонимании нашли отражение направления дальнейшего сотрудничества в аграрной сфере. Стороны обсудили создание совместной рабочей группы по сельскому хозяйству, реализацию совместных инвестиционных проектов по приоритетным направлениям, представляющим взаимный интерес в области сельского хозяйства, эффективное использование сельскохозяйственных земель, обмен информацией о сельскохозяйственной продукции с экспортным потенциалом с целью установления торговых связей, цифровизацию в области сельского хозяйства, обмен опытом в области аграрного страхования, обмен информацией о новых технологиях, применяемых в сельском хозяйстве, аграрные исследования, договорились о расширении сотрудничества в области организации торговых миссий, укрепления связей между частным сектором.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!