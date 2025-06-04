Cократилось производство легковых автомобилей Saipa
За два месяца текущего иранского года компания Saipa сократила производство легковых автомобилей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Несмотря на это, в целом объемы производства трех ведущих автопроизводителей Ирана выросли. Информация об этом содержится в отчете, опубликованном на платформе codal.ir при Организации по ценным бумагам и фондовой бирже Ирана.
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