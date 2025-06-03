Подписано соглашение между SOCAR и MOL Group

БАКУ /Trend/ - В рамках "Бакинской энергетической недели" между SOCAR и венгерской компанией MOL Group подписано соглашение об основных технических и коммерческих условиях.

Об этом Trend сообщили в SOCAR.

Отмечено, что в рамках меморандума о взаимопонимании, подписанного между компаниями 20 сентября прошлого года, проведена работа по согласованию основных технических и коммерческих условий проекта разведки, разработки и добычи на площади Шамахы-Гобустан и достигнуты соответствующие договоренности.

В соответствии с Соглашением об основных условиях, определяющим, какие работы будут выполняться компаниями в начальный и основной периоды, предполагается, что "MOL Group" будет владеть 65-процентной долей, а SOCAR - 35-процентной долей в проекте, оператором которого будет венгерская компания.

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