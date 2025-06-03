Вырос грузооборот по азербайджанской части транспортного коридора Юг-Запад

В первом квартале этого года данный показатель был более чем на треть больше, чем за тот же период прошлого года.

Доступ к платной информации предоставляется по подписке Если Вы уже имеете аккаунт, пожалуйста, авторизуйтсь Войти Зарегистрироваться