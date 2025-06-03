Вырос грузооборот по азербайджанской части транспортного коридора Юг-Запад
В первом квартале этого года данный показатель был более чем на треть больше, чем за тот же период прошлого года.
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