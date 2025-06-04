Назван объем экспорта и импорта ненефтяных продуктов через таможни иранской провинции Западный Азербайджан

В течение первых двух месяцев текущего иранского года через таможни иранской провинции Западный Азербайджан был осуществлён экспорт ненефтяной продукции в десятки стран, включая Ирак, Турцию и ОАЭ. Основу экспорта составили стальные и медные слитки, а также сельскохозяйственные и резиновые изделия. В то же время в регион импортировалась продукция из ряда стран, таких как Турция, Германия, Китай и Индия. Основные импортные товары включали транспортные средства, чай, фрукты и автозапчасти.

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