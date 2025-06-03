Олицетворение царящей в стране политической солидарности (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Совместные поездки председателей политических партий на освобожденные от оккупации территории уже воспринимаются азербайджанским обществом как устоявшаяся демократическая традиция. Эти поездки, организуемые в рамках среды политического диалога, активно продвигаемой по инициативе Президента Ильхама Алиева, служат показателем доверительных отношений, существующих между сторонами в политическом плоскости. Таким образом, ставшие позитивной традицией совместные поездки председателей политических партий являются неотъемлемой частью политической повестки страны. Неслучайно, что упомянутый демократический опыт, будучи олицетворением национальной солидарности, приветствуется и поддерживается общественностью.

Как сообщает Trend, 3 июня состоялась очередная, седьмая по счету совместная поездка председателей действующих в стране политических партий (ранее в Агдам, Шушу (дважды), Зангилан, Ходжалы, Аскеран, Ханкенди и Лачин), организованная отделом Администрации Президента Азербайджанской Республики по связям с политическими партиями и законодательной властью.

В последние годы в рамках среды политического диалога, продвигаемой в стране по инициативе Президента Ильхама Алиева, регулярно реализуются различные проекты. Многочисленные встречи, открытые обсуждения, теледебаты, профессиональные дискуссии, совместные визиты, конференции и другие подобные проекты, организуемые с участием председателей политических партий, а также известных в стране ученых, политологов и писателей, являются лишь частью работы, проводимой в этом направлении. Все эти инициативы еще больше укрепляют демократические традиции и служат установлению надежных отношений сотрудничества между сторонами, участвующими в политических процессах.

Пункт назначения нынешней совместной поездки — Джебраил и Зангилан. В целом в поездке приняли участие более 70 человек. Программа поездки, которая прошла с участием председателей и представителей 24 политических партий, а также политологов, политических обозревателей, руководителей интернет-телевидения, редакторов газет и других журналистов, была достаточно насыщенной и интересной.

В рамках поездки участникам была дана обширная информация о работах, проводимых Агентством Азербайджанской Республики по разминированию близ города Горадиз, и предоставлена возможность наблюдать за процессом обезвреживания мин, установленных противником.

Далее Специальным представительством Президента Азербайджанской Республики в Джебраильском, Губадлинском и Зангиланском районах для участников поездки было организовано ознакомление с руинами домов на въезде в Джебраил, разрушенных противником во время оккупации, городским жилым комплексом и полной средней школой имени Мехди Мехдизаде, а также презентация генерального плана города. В рамках поездки участники получили обширную информацию о промышленном парке «Экономическая зона Аразская долина», расположенном в Джебраиле. Затем для гостей были организованы экскурсии в село Мамедбейли Зангиланского района, городскую мечеть Зангилана, Зангиланский конгресс-центр, 104-квартирный жилой комплекс и на гидроэлектростанцию «Зангилан», расположенную на реке Охчучай.

Заведующий отделом Администрации Президента по связям с политическими партиями и законодательной властью Адалят Велиев, участвовавший в совместной поездке с председателями политических партий, выступил перед политиками и предоставил обширную информацию о проделанной за прошедший период работе в рамках среды политического диалога, продвигаемой в стране по инициативе Президента Ильхама Алиева. Подчеркнув, что здоровая среда сотрудничества и солидарности является одним из основных и принципиальных показателей политической стабильности и демократических отношений, представитель Администрации отметил, что политическая воля, проявленная в этом направлении Президентом, победоносным Верховным главнокомандующим Ильхамом Алиевым, составляет основу всех достигнутых успехов; славная Победа, одержанная в 44-дневной Отечественной войне, олицетворяет решимость азербайджанского народа, а также царящие в нашем обществе национальную солидарность и единство.

Заявив, что масштабные работы, проводимые в Джебраиле и Зангилане, а также на всех освобожденных от оккупации территориях, являются демонстрацией экономической мощи Азербайджанского государства, Адалят Велиев добавил, что через некоторое время Карабах станет одним из прекраснейших уголков мира. Утвержденная Президентом Ильхамом Алиевым Программа Великого возвращения создает исключительную основу для достижения таких результатов. Участникам поездки было сообщено, что туристический потенциал региона будет согласован с туристическими возможностями, которые планируется создать в других районах. Здесь будут созданы гостиницы, зоны отдыха, а также будет развиваться сельский туризм. Новые инфраструктурные проекты станут источником занятости и дохода для людей, возвращающихся в Карабах.