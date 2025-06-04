Под руководством Президента Ильхама Алиева Азербайджан стал фактором стабильности и силы - Нетаньяху

БАКУ/ Trend/ - Под руководством Президента Ильхама Алиева Азербайджан стал фактором стабильности и силы, маяком процветания и моделью успешного экономического развития во всем регионе.

Как сообщает Trend, об этом говорится в письме премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю 28 Мая - Дня независимости.

"Я высоко ценю постоянную поддержку Азербайджаном еврейской общины и культуры, а также проявленную им твердую солидарность с Израилем после атаки ХАМАС 7 октября прошлого года. Ваша страна продемонстрировала незабываемый пример сочувствия и дружбы. Я также хочу выразить признательность за роль Азербайджана в содействии диалогу между Израилем и Турцией, развитии регионального сотрудничества.

Под Вашим руководством Азербайджан стал фактором стабильности и силы, маяком процветания и моделью успешного экономического развития во всем регионе", - говорится в письме.