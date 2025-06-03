Азербайджан обсудил с компанией ACWA Power приоритеты глобальной энергетической повестки (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - С компанией ACWA Power обсуждены приоритеты глобальной энергетической повестки, важность перехода к устойчивым бизнес-моделям и перспективы двустороннего сотрудничества в области "зеленой" энергии.

Об этом Trend сообщили в министерстве экономики Азербайджана.

Так, в рамках 30-й Бакинской энергетической недели министр экономики Микаил Джаббаров встретился с председателем правления компании "ACWA Power" Мухаммедом Абунайяном.

На встрече было подчеркнуто расширение сотрудничества между Азербайджаном и Королевством Саудовская Аравия во всех сферах экономики, и в частности в области возобновляемых источников энергии. Отмечена роль сотрудничества с инвесторами из этой страны в реализации целей Азербайджана по обеспечению перехода на "зеленую" энергию.

Проект, реализуемый компанией "ACWA Power" в связи со строительством в Азербайджане крупнейшей в Кавказском регионе ветровой электростанции, и работы, проводимые в области опреснения морской воды, были оценены как важный пример нашего сотрудничества.

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