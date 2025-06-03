За последние 5 лет расходы госбюджета Азербайджана выросли на более чем 40%

БАКУ /Trend/ - За последние 5 лет расходы госбюджета выросли на 43 процента.

Об этом заявил председатель комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству Азер Амирасланов во время обсуждения законопроекта "Об исполнении государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2024 год" на сегодняшнем заседании парламента, сообщает Trend.

"Государственный бюджет прошлого года - это откорректированный бюджет. С пересмотром бюджета 2024 года в июне того же года его расходы были увеличены на 8,1 процента, или около 3 миллиардов манатов по сравнению с первоначально утвержденной цифрой. Изменение бюджета обусловлено налоговыми поступлениями сверх прогноза и растущими финансовыми потребностями. Он увеличился как по сравнению с прогнозом, так и по сравнению с предыдущим годом. Расходы бюджета за последние 5 лет, то есть 2020-2024 годы, выросли на 11,3 млрд манатов, или на 43 процента.

Согласование и взаимодополняемость расходов социальной и инвестиционной направленности являются основными аспектами исполненного бюджета. Это подтверждается и тем фактом, что 56,6% расходов бюджета составляют текущие расходы и 40% - капитальные расходы.

Еще одна особенность бюджета, которую мы обсуждали, заключается в том, что он соответствует критериям устойчивости. Так, в прошлом году 90,1 процента текущих расходов были покрыты за счет поступлений по ненефтегазовому сектору. На заседании комитета министр финансов отметил в качестве одной из перспективных целей доведение этой цифры до 100 процентов", - сказал председатель комитета.

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