В Казахстане вырос объем безналичных операций с использованием платежных карт

БАКУ /Trend/ - Объем безналичных операций с использованием платежных карт, эмитированных казахстанскими банками, составил 15,1 триллиона тенге (около $30,2 миллиарда), сообщает Trend.

В апреле 2025 года совокупный объем безналичных операций с использованием платежных карт, эмитированных казахстанскими финансовыми учреждениями, вырос до 15,1 триллиона тенге (около 30,2 миллиарда долларов), что на 22 процента больше, чем в предыдущем финансовом году.

Увеличение объема безналичных операций на 22 процента подтверждает тенденцию к увеличению доли безналичных платежей в экономическом ландшафте. Это также свидетельствует о росте доверия потребителей к современным методологиям цифровых транзакций и активном внедрении инновационных технологий в сферу финансовых услуг. Согласно аналитическим данным Национального банка Казахстана, преобладающими секторами для цифровых транзакций остаются торговля, сфера услуг и расчеты за коммунальные услуги.