Увеличился объем грузоперевозок через иранские аэропорты

БАКУ /Trend/ - За 1-й месяц текущего иранского года (с 21 марта по 20 апреля 2025 года) объем грузов, перевозимых через иранские аэропорты, увеличился на 31 процент по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года (с 20 марта по 19 апреля 2024 года).

Как сообщает Trend, это отражено в статистике Иранской компании аэропортов (Iran Airports Company).

Согласно статистике, в прошлом году через иранские аэропорты было перевезено 40 тысяч тонн грузов.

В предыдущем году объём грузов, перевезённых через аэропорты Ирана, составил 30,5 тысячи тонн.

Месяц Текущий иранский год (21 марта 2025 г. - 20 марта 2026 г.) (объем грузов в тоннах) Прошлый иранский год (20 марта 2024 г. - 20 марта 2025 г.) (объем грузов в тоннах) Процентное изменение 1-й месяц (21 марта - 20 апреля) 40 068 30 566 31

Отмечается, что наибольший объем грузов был перевезён через аэропорт Мехрабад — 11,3 тысячи тонн, аэропорт Мешхед — 8,11 тысячи тонн и аэропорт Киш — 4,32 тысячи тонн.

В Иране действуют 54 гражданских аэропорта, 14 из них - международные. Иранские аэропорты перевозят в среднем 30 миллионов пассажиров в год.