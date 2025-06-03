Назван объем грузооборота по азербайджанскому участку транспортного коридора Север-Юг
В первом квартале этого года более 200 млн т·км грузооборота по этому транспортному коридору пришлись на транзитные грузы.
Доступ к платной информации предоставляется по подписке
Если Вы уже имеете аккаунт, пожалуйста, авторизуйтсь
Подписка на платные материалы
Получите доступ ко всем предложениям от Trend, а также к контенту мирового класса по одной подписке или лицензионному контенту напрямую с помощью кредитной карты.
- AZN
- USD
- EUR
- RUB