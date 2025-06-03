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Утвержден Меморандум о взаимопонимании между Азербайджаном и Международной организацией гражданской авиации

Политика Материалы 3 июня 2025 17:40 (UTC +04:00)
Утвержден Меморандум о взаимопонимании между Азербайджаном и Международной организацией гражданской авиации

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев подписал закон об утверждении "Меморандума о взаимопонимании между Азербайджанской Республикой и Международной организацией гражданской авиации о механизме непрерывного мониторинга в рамках программы универсальных проверок в области обеспечения авиационной безопасности".

Как сообщает Trend, согласно документу, утвержден "Меморандум о взаимопонимании между Азербайджанской Республикой и Международной организацией гражданской авиации о механизме непрерывного мониторинга в рамках программы универсальных проверок в области обеспечения авиационной безопасности", подписанный 1 августа 2023 года в городе Баку и 8 сентября в городе Монреаль.

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