В Азербайджане увеличилось количество автомобилей с электродвигателем

БАКУ /Trend/ - В 2024 году по сравнению с 2022 годом количество автомобилей с электродвигателем в Азербайджане увеличилось более чем в 10 раз, а количество гибридных автомобилей - более чем в 2 раза.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал начальник отдела по управлению госпрограммами Агентства наземного транспорта Азербайджана Вюсал Аббасов в ходе панельной дискуссии на тему "Развитие инфраструктуры для электромобилей в Азербайджане", проходящей в рамках 30-й, юбилейной Бакинской энергетической недели (Baku Energy Week).

"Проводимые реформы в этом направлении способствовали также обновлению автопарка. Если в 2023 году доля легковых автомобилей возрастом до 5 лет составляла 4,6 процента, то в 2024 году этот показатель достиг 6,4 процента", - добавил он.

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