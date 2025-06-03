В Баку прошел весенний фестиваль Force of Love (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - С 30 мая по 1 июня в арт-пространстве Space____________13 состоялся фестиваль Force of Love, организованный журналом NARGIS, который подарил жителям и гостям нашего города незабываемый праздник. Главной целью фестиваля было создать возможность собраться вместе с семьей, детьми и друзьями, получить массу впечатлений и весело провести время. Жители и гости нашего города, посетившие фестиваль в эти дни, воспользовались возможностью приобрести украшения, товары для дома, картины, книги, одежду, сумки и многое другое, а также попробовать всевозможные угощения и напитки.

Первый день фестиваля был посвящён детям. В честь Международного дня защиты детей организаторы подготовили специальную программу для воспитанников Детского дома №2. Юные гости увидели кукольный спектакль в исполнении актёров Азербайджанского государственного театра кукол имени Абдуллы Шаига, насладились выступлением фокусника, мастер-классами, угощениями и получили подарки.

В последующие дни программа продолжилась для широкой аудитории.

Гости фестиваля – как взрослые, так и дети – с удовольствием участвовали в творческих мастер-классах. Общественное объединение эко-социального центра "Экосфера" и Республиканский центр развития детей и молодёжи Министерства образования под руководством Фирузы Султан-заде представили мастер-классы по ковроткачеству, трафаретной росписи, изготовлению парфюмов, сборке LEGO-букетов и многому другому.

Дополнительно можно было принять участие в мастер-классе по флористике от Buketeria, мастер-классу по йоге от World Class, турниру по нардам от Natural Wood Gifts, научиться танцевать бачату с Фаридом Мехтиевым, попробовать угощения от Project Flat, поиграть в игры от Game Buzz, приобрести книги от Бахрама Багирзаде, украсить руки хной и поэкспериментировать с фейс-артом.

В рамках фестиваля Центр развития культурных и творческих индустрий YARADICI при Министерстве культуры Азербайджанской Республики, при поддержке которого проходило мероприятие, организовал серию мастер-классов, обучающих и настольных игр, а также тематических воркшопов.

1 июня также состоялась акция по посадке деревьев — важный экологический жест, который стал символом заботы о будущем поколении и гармонии с природой.

Партнерами мероприятия выступили: Bolt Ride, ÜNNA Studio, The Modaology, Emray Brand, Thea London, DOVA 24, SPA CEYLON, Saboon Deluxe, Zehni Store, Atelier Rebul, Sandiq Accessories, Feming Accessories, Bloom Academy, Hamar, Crazzy Gifts, Iticket, Turka Coffee, Bubble Tea, Eatme, Baristica, The Attack, Mobitruck, Asmat Bar, Milla. Выражаем благодарность Baku City Circuit за музыкальное сопровождение в течение всех трёх дней фестиваля, компанию A+A Events – за техническую поддержку и BakuBus – за организацию транспорта на протяжении всего мероприятия.

Благодарим всех, кто стал частью фестиваля "Force of Love" – партнёров, участников и гостей.

Вы сделали эти три дня по-настоящему тёплыми, яркими и незабываемыми!

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