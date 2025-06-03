Концертная программа Государственной детской филармонии состоялась в Гяндже (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Государственной филармонии города Гянджа имени Фикрета Амирова прошёл концерт, организованный Азербайджанской государственной детской филармонией Азербайджана и приуроченный к Международному дню защиты детей, сообщили Trend Life в пресс-службе филармонии.

Детская филармония продолжает реализацию различных проектов, направленных на выявление юных талантов и развитие творческих коллективов. С этой целью учреждение во второй раз посетило город Гянджа.

В концертной программе под названием "Мы – мир" приняли участие различные творческие коллективы Государственной детской филармонии: Музыкальный детский театр, ансамбль народных инструментов "Сядаф", солисты, танцевальные группы Детского фольклорного ансамбля различных возрастных категорий, кружок гимнастики, а также участники музыкального фестиваля "Симург" - Фахрия Искендерова, Амалия Сеидова (педагог: Нигяр Рагимова), Инджи Гумбатова (педагог: Камилла Садырханова), Джалала Исмаилзаде (педагог: Камилла Амирова), Инджи Аббасова (педагог: Фарида Ахмедбейова). Участники представили зрителям разнообразные музыкальные номера.

Танцевальные композиции в исполнении детей, музыкальные номера, отражающие многогранность детского мира, звучание национальных инструментов, гимнастические выступления с элементами физической гибкости и эстетики придали концерту живую, динамичную атмосферу, вызывая продолжительные аплодисменты зрителей.

Данное мероприятие можно расценивать как значимое событие с точки зрения раскрытия потенциала юных исполнителей, а также развития культурной жизни в регионах страны.

В завершение программы все участники вышли на сцену с финальным номером и поздравили детей мира с их праздником.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az

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