Начал работу Бакинский энергетический форум

БАКУ /Trend/ - Начал работу 30-й юбилейный Бакинский энергетический форум (Baku Energy Forum).

Как сообщает Trend, в числе стран-участниц, помимо Азербайджана, — Германия, США, Бельгия, ОАЭ, Болгария, Великобритания, Китай, Эстония, Финляндия, Франция, Швейцария, Италия, Венгрия, Нидерланды, Норвегия, Пакистан, Румыния, Россия, Гвинея-Бисау, Саудовская Аравия, Словения, Турция и Япония. В этом году в программе форума рекордное число спикеров: 74

Форум проходит в рамках 30-й Бакинской энергетической недели (Baku Energy Week), которая также включает в себя 30-ю юбилейную Международную Каспийскую нефтегазовую выставку Caspian Oil and Gas, 13-ю Каспийскую международную выставку по энергетике и зеленой энергии Caspian Power.

Отметим, что в этом году Baku Energy Week принимает 267 компаний из 39 стран. География участников охватывает весь энергетический ландшафт — от Европы и Ближнего Востока до Азии и Африки.

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