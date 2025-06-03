БАКУ /Trend/ - Masdar надеется реализовать проект по строительству первых морских ветровых станций на Каспии в ближайшее время.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказала руководитель отдела по развитию бизнеса и инвестициям по региону СНГ компании Masdar Марьям Аль-Мазруи, выступая на Бакинском энергетическом форуме.

"В прошлом году мы подписали меморандум о взаимопонимании по изучению возможности развития морской ветроэнергетики в Каспийском море. В настоящее время он находится на ранней стадии разработки, но мы серьезно относимся к этому вопросу и надеемся, что совсем скоро реализуем проект", - сказала она.

Она отметила, что Masdar активно участвует в развитии возобновляемой энергетики в регионе и является одним из крупнейших инвесторов. Азербайджан занимает особое место в стратегии компании.

"Мы также активно поддерживаем региональные инициативы по экспорту зелёной электроэнергии в соседние страны и Европу. Masdar готова развивать и реализовывать соответствующие проекты", - сказала Аль-Мазруи.