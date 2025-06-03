Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Состоялась встреча представителей минобороны Азербайджана и Сербии

Политика Материалы 3 июня 2025 17:20 (UTC +04:00)
Состоялась встреча представителей минобороны Азербайджана и Сербии

Читайте Trend в

Алиш Абдулла
Алиш Абдулла
Все материалы

БАКУ /Trend/ - В соответствии с планом двустороннего военного сотрудничества между министерствами обороны Азербайджана и Сербии на 2025 год, в Баку состоялась встреча между сотрудниками министерств обороны двух стран.

Об этом во вторник сообщили Trend в минобороны Азербайджана.

"На встрече, состоявшейся в Управлении международного военного сотрудничества министерства обороны, стороны проанализировали текущее состояние работ, проводимых в рамках двустороннего сотрудничества, обсудили планы на перспективу и другие вопросы, представляющие взаимный интерес", - отмечается в сообщении ведомства.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости