Назван объем средств, направленных на социальные расходы в Азербайджане в прошлом году

БАКУ /Trend/ - В прошлом году на финансирование социальных расходов было направлено 38,9 процента бюджетных расходов, или 14,7 миллиарда манатов. Этот показатель на 304 миллиона манатов больше, чем в 2023 году. В целом за последние 5 лет (2020-2024 годы) социальные расходы увеличились на 4 миллиарда манатов, или на 37,7 процента.

Об этом сказал председатель комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству Азер Амирасланов во время обсуждения законопроекта "Об исполнении государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2024 год" на сегодняшнем заседании парламента, сообщает Trend.

Он отметил, что в 2024 году, как и в предыдущие годы, государством был принят ряд решений, направленных на улучшение благосостояния населения.

"Так, средний размер пенсии увеличился на 12 процентов, до 494 манатов, пенсия по возрасту - на 11,3 процента, до 528 манатов, прожиточный минимум увеличился на 9,8 процента, до 270 манатов. С повышением критерия нуждаемости с 246 до 270 манатов бюджетные средства, выделяемые на адресную государственную социальную помощь, были увеличены на 179 миллионов манатов и составили 457 миллионов манатов. На сферу науки, образования, здравоохранения, социальной защиты и социального обеспечения, культуры, искусства, информации, физкультуры и молодежной политики было потрачено 11,5 млрд манатов. Это составляет 30,6 процента расходов бюджета.

В 2024 году 47,7 процента фактических расходов госбюджета, или 18 млрд. манатов были направлены на финансирование государственных программ и целевых мероприятий. Из этой суммы 6,4 млрд манатов выделено для финансового обеспечения "Стратегии социально-экономического развития Азербайджанской Республики на 2022-2026 годы". С учетом проектов, реализуемых за счет иностранных кредитов, на инвестиции было выделено 2,7 млрд манатов.

На реконструкцию и восстановление освобожденных территорий было выделено 5,3 млрд манатов. Из этих средств 91,1 процента было направлено на финансирование инфраструктурных проектов, 6,6 процента - социальных проектов, 2 процента - проектов по разминированию, 0,3 процента - проектов в сфере обороны и правоохранительной деятельности.

В целях обеспечения продовольственной безопасности на финансовую поддержку сельхозпроизводителей со стороны государства было израсходовано 486 миллионов манатов. Это на 28 млн манатов, или на 6,1 процента больше, чем в 2023 году", - отметил председатель комитета.

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