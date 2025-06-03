Министерство финансов Азербайджана провело очередной депозитный аукцион
С целью более эффективного управления средствами государственного бюджета Министерство финансов Азербайджана провело очередной депозитный аукцион для размещения средств единого казначейского счета в национальной валюте в местных банках. По итогам аукциона средства были размещены на депозит в нескольких крупных банках страны.
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