До конца года объем перевалки грузов в Бакинском порту превысит 100 тысяч TEU - Худаяр Гасанли

БАКУ /Trend/ - К концу 2025 года объем перевалки грузов в Бакинском порту превысит 100 тысяч TEU.

Как сообщает во вторник Trend, об этом заявил руководитель отдела стратегического планирования и развития Бакинского международного морского торгового порта Худаяр Гасанли в ходе панельной дискуссии на тему «Мультимодальные перевозки в регионе Каспия: перспективы и вызовы в сфере обеспечения эффективной транспортной логистики» в рамках 30-й Бакинской энергетической недели (Baku Energy Week).

"В 2024 году была осуществлена перевалка более 76 тысяч TEU-контейнеров, тогда как в предыдущие периоды этот показатель составлял 35-40 тысяч TEU. Только за первые четыре месяца этого года в Бакинском порту было перевалено 38,6 тысячи TEU. Учитывая количество ветреных дней в первые месяцы года, к концу текущего года объем перевалки грузов превысит 100 тысяч TEU", - отметил он.

Гасанли подчеркнул, что 10-15 лет назад объем контейнерных перевозок варьировал в пределах 15-20 тысяч TEU, а сейчас речь идет уже о показателе, превышающем прежний в 5 раз.

"Перевалка контейнеров регулируется протоколом. В рамках Транскаспийского международного транспортного маршрута определено время, в течение которого порты принимают грузы — максимум 30 часов на погрузку и разгрузку одного судна. В Бакинском порту в 2024 году этот показатель составил в среднем 20,1 часа", - добавил он.

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