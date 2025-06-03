bp о крупных проектах по электрификации месторождений в Азербайджане

БАКУ/Trend/ - bp реализует крупные проекты в Азербайджане в сфере возобновляемой энергетики и электрификации месторождений.

Как сообщает во вторник Trend, об этом заявила старший финансовый менеджер bp Айла Азизова, выступая на Бакинском энергетическом форуме.

По ее словам, компания bp активно развивает сотрудничество с Азербайджаном как в традиционной нефтегазовой сфере, так и в области возобновляемых источников энергии.

"Мы гордимся нашим долгим партнерством с Азербайджаном и рады возможности продемонстрировать наши дальнейшие намерения, - отметила Азизова. - В частности, мы реализуем проект по строительству солнечной электростанции мощностью 240 мегаватт в Джебраильском регионе совместно с SOCAR Green и другими государственными структурами. Этот проект интересен тем, что электричество будет направляться на Сангачальский терминал, что позволит снизить зависимость от топлива и поддержать декарбонизацию".

Она также подчеркнула, что bp делает важные шаги в рамках электрификации гигантского газового месторождения "Шахдениз".

"В 2024 году мы уже осуществили первую фазу - платформа Альфа была соединена с соседней платформой, и теперь часть электроэнергии поступает с берега. Это позволило существенно сократить использование дизельного топлива. Мы надеемся, что до конца десятилетия сможем полностью электрифицировать месторождение", - добавила Азизова.