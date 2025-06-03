Пезешкиан принял нового посла Ирана в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Президент Ирана Масуд Пезешкиан принял сегодня новых послов страны, назначенных в шесть государств, включая Азербайджан.

Об этом сообщает во вторник Trend со ссылкой на информационный портал президента Ирана.

В ходе встречи глава государства отметил, что после его визита в Азербайджан в двусторонних отношениях достигнут прогресс.

М.Пезешкиан призвал послов оказывать всестороннюю поддержку иранским компаниям в странах их назначения, а также активно содействовать выявлению сфер для их деятельности.

Отметим, что Президент Ирана провел встречу с послами, назначенными в Азербайджан, Китай, Кот-д’Ивуар, Мексику, Кубу и Уругвай.

Напомним, что новым послом Ирана в Азербайджане назначен Муджтаба Демирчилу.

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