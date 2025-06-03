ACWA Power о совместных проектах с Азербайджаном в области энергетики и водных ресурсов

БАКУ /Trend/ - ACWA Power заявляет о стратегическом партнерстве с Азербайджаном для реализации крупных проектов в области энергетики и водоснабжения.

Как сообщает во вторник Trend, об этом заявила директор по развитию бизнеса ACWA Power Полина Любомирова, выступая на Бакинском энергетическом форуме.

По ее словам, ACWA Power рассматривает Азербайджан как важного партнера в реализации проектов в области энергетики и водоснабжения.

"Мы стремимся не только к развитию энергетической инфраструктуры, но и к улучшению жизненных условий для населения, используя природные ресурсы и поддерживая видение правительства", - сказала она.

Представитель компании также подчеркнула, что вместе с партнерами, включая Министерство энергетики Азербайджана и агентство по возобновляемым источникам, ACWA Power активно разрабатывает проекты, которые могут существенно повлиять на развитие энергетического сектора страны и региона в целом.