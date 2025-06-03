ЦБ Азербайджана реализует новые проекты с АБР

БАКУ /Trend/ - Председатель Центрального банка Талех Кязимов встретился с находящейся с визитом в Азербайджане делегацией Азиатского банка развития (АБР) во главе с вице-президентом по региону Южной, Центральной и Западной Азии Иньминь Яном.

Как сообщает Trend со ссылкой на ЦБА, в ходе встречи состоялся обмен мнениями по макроэкономической ситуации и тенденциям развития Азербайджана, вопросам продвижения цифровых технологий и зеленого финансирования, а также по приоритетам, определенным в рамках "Стратегии развития финансового сектора на 2024-2026 годы".

Кроме того, были обсуждены возможности расширения проектов технической помощи с АБР и развития сотрудничества в других областях, представляющих взаимный интерес.

В результате встречи была достигнута договоренность о дальнейшем укреплении взаимодействия между сторонами и принятии важных шагов по реализации новых проектов.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!