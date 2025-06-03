TotalEnergies о расширении присутствия в Азербайджане через проекты ВИЭ

БАКУ /Trend/ - TotalEnergies усиливает присутствие в Азербайджане через проекты ВИЭ.

Как сообщает во вторник Trend, об этом заявил старший менеджер по развитию бизнеса в сфере возобновляемой энергетики TotalEnergies Azerbaijan Чингиз Оруджев, выступая на Бакинском энергетическом форуме.

"Для меня большая радость участвовать в Бакинском энергетическом форуме и находиться среди уважаемых панелистов. Это отличная возможность рассказать о деятельности TotalEnergies в сфере возобновляемых источников энергии", - отметил он.

Особое внимание он уделил усилиям компании в Азербайджане:

"Мы подписали меморандумы с Министерством энергетики Азербайджана о реализации проектов общей мощностью 500 мегаватт: 250 мегаватт в Нахчыване и еще 250 мегаватт вблизи терминала Сангачал", - сообщил Оруджев.

По его словам, компания активно поддерживает развитие национальной энергосистемы и рассматривает Азербайджан как важного партнера в реализации своей глобальной стратегии по переходу к устойчивым источникам энергии.

"Мы уверены, что региональная интерконнективность играет ключевую роль, и Азербайджан - важная точка роста в этом процессе. Мы строим наши инициативы на основе синергии с местными структурами и устойчивой инфраструктуры", - добавил Ч.Оруджев.