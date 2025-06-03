ЗАО АЖД представлено на Каспийской международной выставке «Транспорт, транзит и логистика» (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Одна из компаний AZCON Holding - ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) - представлена ​​отдельным стендом на 22-й Каспийской международной выставке «Транспорт, транзит и логистика» (TransLogistica Caspian), проходящей в Бакинском Экспо-центре.

Об этом во вторник сообщили Trend в АЖД.

Отмечается, что на выставке, которая продлится до 4 июня, посетители стенда смогут получить подробную информацию о грузоперевозках АЖД по международным коридорам; реализуемых железнодорожных проектах и строительстве инфраструктуры в Карабахе и Восточном Зангезуре, деятельности ЗАО в области устойчивого развития.

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