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ЗАО АЖД представлено на Каспийской международной выставке «Транспорт, транзит и логистика» (ФОТО)

Экономика Материалы 3 июня 2025 16:13 (UTC +04:00)
ЗАО АЖД представлено на Каспийской международной выставке «Транспорт, транзит и логистика» (ФОТО)

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Алиш Абдулла
Алиш Абдулла
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БАКУ /Trend/ - Одна из компаний AZCON Holding - ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) - представлена ​​отдельным стендом на 22-й Каспийской международной выставке «Транспорт, транзит и логистика» (TransLogistica Caspian), проходящей в Бакинском Экспо-центре.

Об этом во вторник сообщили Trend в АЖД.

Отмечается, что на выставке, которая продлится до 4 июня, посетители стенда смогут получить подробную информацию о грузоперевозках АЖД по международным коридорам; реализуемых железнодорожных проектах и строительстве инфраструктуры в Карабахе и Восточном Зангезуре, деятельности ЗАО в области устойчивого развития.

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ЗАО АЖД представлено на Каспийской международной выставке «Транспорт, транзит и логистика» (ФОТО)
ЗАО АЖД представлено на Каспийской международной выставке «Транспорт, транзит и логистика» (ФОТО)
ЗАО АЖД представлено на Каспийской международной выставке «Транспорт, транзит и логистика» (ФОТО)
ЗАО АЖД представлено на Каспийской международной выставке «Транспорт, транзит и логистика» (ФОТО)
ЗАО АЖД представлено на Каспийской международной выставке «Транспорт, транзит и логистика» (ФОТО)
ЗАО АЖД представлено на Каспийской международной выставке «Транспорт, транзит и логистика» (ФОТО)
ЗАО АЖД представлено на Каспийской международной выставке «Транспорт, транзит и логистика» (ФОТО)
ЗАО АЖД представлено на Каспийской международной выставке «Транспорт, транзит и логистика» (ФОТО)
ЗАО АЖД представлено на Каспийской международной выставке «Транспорт, транзит и логистика» (ФОТО)
ЗАО АЖД представлено на Каспийской международной выставке «Транспорт, транзит и логистика» (ФОТО)
ЗАО АЖД представлено на Каспийской международной выставке «Транспорт, транзит и логистика» (ФОТО)
ЗАО АЖД представлено на Каспийской международной выставке «Транспорт, транзит и логистика» (ФОТО)
ЗАО АЖД представлено на Каспийской международной выставке «Транспорт, транзит и логистика» (ФОТО)
ЗАО АЖД представлено на Каспийской международной выставке «Транспорт, транзит и логистика» (ФОТО)
ЗАО АЖД представлено на Каспийской международной выставке «Транспорт, транзит и логистика» (ФОТО)
ЗАО АЖД представлено на Каспийской международной выставке «Транспорт, транзит и логистика» (ФОТО)
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