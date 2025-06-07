Денежные переводы в Грузию в апреле выросли

БАКУ /Trend/ - В апреле 2025 года объем денежных переводов в Грузию составил 295,5 млн долларов (814 млн лари), что на 6,1% больше по сравнению с тем же периодом 2024 года, сообщает Национальный банк Грузии, передает Trend.

Согласно информации, основная часть переводов (95,9%) поступила из 24 стран, каждая из которых отправила более 1 млн долларов.

Наибольшие суммы пришли из стран ЕС - 132,5 млн долларов (+13,8%), США - 54 млн (+16,6%), Германии - 24,8 млн (+19,9%), Греции — 24,6 млн (+12,4%) и Израиля — 22,2 млн (+11,4%).

Переводы из России сократились до 39,9 млн долларов (–18,9%), из Казахстана — до 7,1 млн (–42%).

Заметный рост зафиксирован также по Испании и Кыргызстану (обе +40,3%), Великобритании (+26,3%) и Словакии (+28,1%).