Трансграничные потоки на углеродных рынках могут превысить $1 трлн в год к 2050 году – эксперт GECF
Объем трансграничных потоков на глобальных углеродных рынках может превысить 1 трлн долларов США в год к 2050 году при условии успешной координации климатических стратегий стран в рамках Статьи 6 Парижского соглашения.
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