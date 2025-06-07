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Легендарный автопробег Peking to Paris Motors Challenge вновь проходит через Азербайджан (ФОТО)

Азербайджан Материалы 7 июня 2025 22:44 (UTC +04:00)
Легендарный автопробег Peking to Paris Motors Challenge вновь проходит через Азербайджан (ФОТО)
Фото: Baku City Circuit

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Алиш Абдулла
Алиш Абдулла
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БАКУ/ Trend/ - Одно из самых захватывающих автосоревнований в мире — международный автопробег Peking to Paris Motors Challenge — во второй раз пройдет по территории Азербайджана, передает Trend.

Ралли раритетных автомобилей состоится при поддержке Министерства молодежи и спорта, Федерации автоспорта Азербайджана и Операционной компании Baku City Circuit.

Peking to Paris Motors Challenge — это настоящее испытание для автомобилей-легенд XX века и их экипажей. За 37 дней участникам предстоит преодолеть 14 500 километров, проехав через 12 стран. Ралли стартовало 17 мая у Великой Китайской стены и, пройдя через Китай, Монголию и Казахстан, достигло в Азербайджан.

Сегодня, 7 июня, в 18:00 в Приморском национальном парке, у фонтана «Семь красавиц», открылась выставка ретро-автомобилей. Самый «возрастной» участник автопробега — American LaFrance Type 10 1917 года выпуска, а самый «молодой» — Toyota Hilux 1984 года.

9 июня у Центра Гейдара Алиева стартует азербайджанский этап ралли, который пройдет через Гобустан, Шемаху, равнину Аджинохур-Джейранчоль и другие живописные регионы Азербайджана, а завершится в Гахе. В азербайджанском отрезке ралли примут участие 55 ретро-автомобилей. 10 июня участники покинут страну.

После Азербайджана участников ожидают сложные маршруты Грузии и Турции, а затем — финальный европейский этап через Болгарию, Румынию, Венгрию, Австрию и Швейцарию с финишем во Франции.

Напомним, что автопробег Peking to Paris проводится с 1907 года, а через территорию Азербайджана он проходит второй раз в своей истории.

Легендарный автопробег Peking to Paris Motors Challenge вновь проходит через Азербайджан (ФОТО)
Легендарный автопробег Peking to Paris Motors Challenge вновь проходит через Азербайджан (ФОТО)
Легендарный автопробег Peking to Paris Motors Challenge вновь проходит через Азербайджан (ФОТО)
Легендарный автопробег Peking to Paris Motors Challenge вновь проходит через Азербайджан (ФОТО)
Легендарный автопробег Peking to Paris Motors Challenge вновь проходит через Азербайджан (ФОТО)
Легендарный автопробег Peking to Paris Motors Challenge вновь проходит через Азербайджан (ФОТО)
Легендарный автопробег Peking to Paris Motors Challenge вновь проходит через Азербайджан (ФОТО)
Легендарный автопробег Peking to Paris Motors Challenge вновь проходит через Азербайджан (ФОТО)
Легендарный автопробег Peking to Paris Motors Challenge вновь проходит через Азербайджан (ФОТО)
Легендарный автопробег Peking to Paris Motors Challenge вновь проходит через Азербайджан (ФОТО)
Легендарный автопробег Peking to Paris Motors Challenge вновь проходит через Азербайджан (ФОТО)
Легендарный автопробег Peking to Paris Motors Challenge вновь проходит через Азербайджан (ФОТО)
Легендарный автопробег Peking to Paris Motors Challenge вновь проходит через Азербайджан (ФОТО)
Легендарный автопробег Peking to Paris Motors Challenge вновь проходит через Азербайджан (ФОТО)
Легендарный автопробег Peking to Paris Motors Challenge вновь проходит через Азербайджан (ФОТО)
Легендарный автопробег Peking to Paris Motors Challenge вновь проходит через Азербайджан (ФОТО)
Легендарный автопробег Peking to Paris Motors Challenge вновь проходит через Азербайджан (ФОТО)
Легендарный автопробег Peking to Paris Motors Challenge вновь проходит через Азербайджан (ФОТО)
Легендарный автопробег Peking to Paris Motors Challenge вновь проходит через Азербайджан (ФОТО)
Легендарный автопробег Peking to Paris Motors Challenge вновь проходит через Азербайджан (ФОТО)
Легендарный автопробег Peking to Paris Motors Challenge вновь проходит через Азербайджан (ФОТО)
Легендарный автопробег Peking to Paris Motors Challenge вновь проходит через Азербайджан (ФОТО)
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