Иран продолжает сотрудничество с МАГАТЭ по вопросам, связанным с программой о гарантиях

БАКУ /Trend/ - Иран продолжает сотрудничество с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) по вопросам, связанным с реализацией программы о гарантиях.

Как сообщает Trend, это отражено в информации, опубликованной Организацией по атомной энергии Ирана в ответ на доклад генерального директора Международного агентства по атомной энергии Рафаэля Гросси "Соглашение о гарантиях в рамках Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) с Ираном", адресованный Совету управляющих агентства.

Согласно информации, Организация по атомной энергии Ирана отмечает, что в докладе генерального директора МАГАТЭ нет никаких данных о возможном отклонении иранской ядерной программы в военном направлении, что подтверждает ее мирный характер. Нет никаких достоверных документов, которые указывали бы на радиационную угрозу по оставшимся вопросам.

Организация по атомной энергии Ирана заявляет, что ожидание от МАГАТЭ проведения оценок только на основе подтвержденных, достоверных и не вызывающих сомнений источников - вполне обоснованное требование. Опираться на непроверенные сведения, полученные от других источников или третьих сторон, противоречит основному принципу агентства - беспристрастности. Организация подчеркивает, что все ядерные материалы и деятельность Ирана полностью задекларированы и проверены агентством.

Публикация в докладе МАГАТЭ вопросов, не имеющих отношения к теме, противоречит принципам профессионализма и беспристрастности агентства. Например, обогащение урана до уровня 60% не запрещено ДНЯО, и действия Ирана по обогащению и хранению урана на этом уровне полностью находятся под контролем агентства, говорится в заявлении Организации по атомной энергии Ирана.

Следует отметить, что в марте 2024 года между Ираном и МАГАТЭ была достигнута договоренность. В рамках соглашения осуществляется сотрудничество по вопросам, связанным с иранской ядерной программой. Иран заявил, что сотрудничает с МАГАТЭ в соответствии с Договором о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и правилами гарантий. МАГАТЭ подтверждает наличие сотрудничества с Ираном, однако указывает на его недостаточный уровень.