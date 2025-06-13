В Азербайджане вносятся изменения в классификацию административных и вспомогательных должностей в госорганах

БАКУ /Trend/ - Вносятся изменения в классификацию административных и вспомогательных должностей в государственных органах.

Как сообщает Trend, этот вопрос нашел отражение в законопроекте о внесении изменений в закон "О государственной службе", который обсуждался сегодня на пленарном заседании Милли Меджлиса Азербайджана.

Согласно законопроекту, должность представителя Президента Азербайджанской Республики по вопросам климата будет отнесена к первой категории административных должностей.

Отметим, что распоряжениями Президента Ильхама Алиева от 5 февраля 2025 года Мухтар Бабаев был освобожден от должности министра экологии и природных ресурсов и назначен представителем Президента Азербайджанской Республики по вопросам климата.

Законопроект был вынесен на голосование и принят в третьем чтении.

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