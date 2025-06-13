Трансформация SOCAR: новая глава энергетической истории Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR), являющаяся основой энергетического сектора и ключевым драйвером экономического развития страны, вступила в новый этап масштабной трансформации. Эта трансформация направлена на постепенную эволюцию SOCAR из традиционной нефтегазовой компании в современную международную энергетическую корпорацию, способную не только устойчиво обеспечивать внутреннюю энергетическую безопасность, но и активно влиять на формирование глобальной энергетической повестки.

Компания активно участвует в международных проектах, внося весомый вклад в укрепление энергобезопасности не только Азербайджана, но и в региональном и глобальном масштабах.

Всё это формирует прочную основу для долгосрочного устойчивого роста SOCAR и служит платформой для дальнейшей интеграции в глобальную энергетическую экосистему. Курс компании на декарбонизацию, международное партнёрство и создание добавленной стоимости в рамках «зелёного перехода» превращает SOCAR в одного из ведущих региональных игроков нового энергетического мира.

Трансформация SOCAR базируется на трех стратегических направлениях:

1) Повышение операционной эффективности — несмотря на износ инфраструктуры и естественное снижение добычи на зрелых месторождениях;

2) Укрепление энергетической безопасности Азербайджана — параллельно с выходом SOCAR на международные рынки;

3) Реализация социальной миссии — с акцентом на высокую финансовую устойчивость.

1. Операционная устойчивость на фоне сложных условий

Добыча на ключевых месторождениях Азербайджана ведется на протяжении десятилетий. Три главных актива — «Азери-Чираг-Гюнешли» (АЧГ), «Мелководное Гюнешли» и «Нефтяные Камни» — эксплуатируются более 25 лет, при этом «Нефтяные Камни» находятся в разработке уже свыше 70 лет.

Ожидаемое снижение добычи на этих месторождениях было предусмотрено заранее, однако фактическое сокращение произошло быстрее из-за двух ключевых факторов:

Существенное снижение добычи на АЧГ в рамках PSA — на долю этого месторождения пришлось около 90% дополнительного спада;

Задержки в реализации ряда новых проектов, включая месторождение «Карабах».

Новая платформа ACE: Успешный запуск на АЧГ

16 апреля 2024 года компания bp объявила о начале добычи нефти с новой платформы «Центральный Восточный Азери» (ACE) в составе блока АЧГ. Добыча с ACE уже превысила ожидаемые показатели — вместо прогнозируемых 24 000 баррелей в сутки платформа добывала 26 000 баррелей в сутки к концу 2024 года.

ACE стала седьмой платформой на блоке АЧГ и рассчитана на пик добычи до 100 000 баррелей нефти в сутки после ввода в эксплуатацию всех 48 проектных скважин.

Также ожидается начало добычи газа с платформы «Западный Чираг» к концу 2025 года, по завершении комплекса подводных и наземных работ.

Природный газ: Рост добычи и новый проект Shah Deniz Compression

В 2024 году SOCAR зафиксировала положительную динамику по добыче природного газа. Благодаря эффективной работе на месторождениях «Шахдениз» и «Умид» общий объем добычи превысил 50 млрд кубометров, что заметно выше долгосрочного прогноза в 45 млрд кубометров, составленного в 2016 году (включая повторную закачку).

Важным шагом в развитии газового потенциала является окончательное инвестиционное решение, принятое консорциумом Shah Deniz по проекту Shah Deniz Compression (SDC) — третьему этапу освоения крупнейшего газового месторождения страны.

Проект SDC, стоимостью 2,9 млрд долларов США, направлен на повышение коэффициента извлечения за счет снижения пластового давления. Планируется дополнительная добыча около 50 млрд кубометров газа и 25 млн баррелей газового конденсата с последующим экспортом.

Изношенность инфраструктуры midstream и downstream: масштабные трансформации для устранения проблем

Несмотря на значительный стратегический вес, нефтегазовые активы SOCAR в сегментах midstream и downstream продолжают функционировать в условиях высокой степени износа. Наиболее показательным примером является ситуация в газотранспортной системе: более 60% действующих газопроводов «Азеригаз» эксплуатируются свыше 35 лет, что приводит к чрезмерно высоким потерям газа, превышающим допустимые нормативы.

Схожие проблемы наблюдаются и в перерабатывающем сегменте. Ключевой объект downstream-деятельности SOCAR — Нефтеперерабатывающий завод имени Гейдара Алиева (НПЗ) — находится в эксплуатации уже более 70 лет.

До 2022 года приоритетность других направлений привела к тому, что инвестиции в поддержание и модернизацию существующей инфраструктуры были крайне ограниченными. Так, в период с 2019 по 2021 год совокупный объем вложений в действующие месторождения с целью стабилизации добычи составил менее 1 млрд долларов США, что эквивалентно всего половине среднего уровня инвестиций по сопоставимым объектам в международной практике.

Аналогично, инвестиции в НПЗ имени Гейдара Алиева в 2022 году составили около 20 млн долларов США, тогда как по отраслевым глобальным эталонам (benchmark) объём вложений в предприятие такого масштаба и технологической сложности должен был бы составлять не менее 60 млн долларов США в год.

Для устранения системных проблем и адаптации к новым вызовам SOCAR инициировала масштабную трансформацию, охватывающую все ключевые направления деятельности — от добычи до переработки и распределения ресурсов. Особое внимание уделяется модернизации устаревшей инфраструктуры, повышению эффективности и устойчивому наращиванию добычи.

В сегменте upstream первым шагом стала переоценка потенциала месторождения АЧГ, где добыча оказалась ниже ожиданий. Совместно с партнерами по PSA и при участии независимых технических консультантов были проведены комплексные исследования, результатом которых стало решение сохранить текущий уровень добычи в течение следующих пяти лет. Благодаря этому к 2030 году SOCAR рассчитывает дополнительно извлечь около 5 млн тонн нефти, что создаст дополнительную долгосрочную стоимость.

Параллельно реализуются масштабные проекты на других перспективных активах. В частности, на структуре KADUA (Karabakh и Ashrafi–Dan Ulduzu–Aypara), разрабатываемой совместно с bp, добыча первой нефти ожидается в 2029–2030 годах, а в пиковый период объем производства превысит 3 млн тонн нефти в год. Развитие проекта «Умид-2» продвигается в соответствии с графиком: окончательное инвестиционное решение планируется к концу 2026 года, а добыча газа — к 2028 году. В долгосрочной перспективе с этого месторождения ожидается извлечение более 50 млрд кубометров газа, причём уже в начале 2030-х годов объём годовой добычи достигнет 4,4 млрд кубометров.

Схожая динамика наблюдается и на месторождении «Абшерон», где после начала добычи в 2023 году идет подготовка к полномасштабной разработке. Ожидается, что соответствующее инвестиционное решение будет принято до конца 2025 года, а добыча в расширенных объемах начнется к 2028 году. Пиковый уровень производства, по оценкам, составит до 6 млрд кубометров газа в год. Одновременно предпринимаются шаги по выведению перспективной структуры «Бабек» из действующего соглашения по «Умиду» и заключению нового PSA. Суммарные извлекаемые запасы газа на «Бабеке» превышают 100 млрд кубометров, что придает проекту стратегическое значение. Уже сегодня существует выраженный интерес со стороны инвесторов к его разработке. Кроме того, SOCAR ведет переговоры с международными энергетическими компаниями, включая ExxonMobil, MOL Group и ENI, по возможному участию в новых разведочных работах.

Помимо новых проектов, компания уделяет внимание улучшению операционной деятельности на зрелых месторождениях. Так, в объединении «Азнефть» с 2023 года реализуются мероприятия по улучшению условий труда на платформах, включая ремонт объектов бытового назначения. Разработан план реновации месторождения «Мелководное Гюнешли», включающий меры по повышению водоотдачи. Пилотные проекты модернизации, запущенные в 2024 году, уже продемонстрировали положительный эффект: добыча на отдельных участках выросла на 3% по сравнению с прогнозными показателями. В настоящее время рассматривается масштабирование этих решений.

В сегменте midstream начата комплексная трансформация газораспределительной системы. В «Азеригаз» реализуется более двух десятков инициатив — от кластеризации и модернизации приборов учета до внедрения цифровых решений для управления сетями. Эти меры направлены на снижение потерь газа, повышение эффективности и улучшение клиентского сервиса. Прогнозируется, что к 2031 году совокупный годовой экономический эффект от реализуемых мероприятий превысит 50 миллионов долларов, а за пятилетний период — около 250 миллионов долларов.

В период 2022–2024 годов были проведены ремонтно-восстановительные работы на более чем 820 км газопроводов, а капитальные затраты в 2024 году стали на 17% эффективнее по сравнению с предыдущим годом. За этот же период обновлены 10% счетчиков на более точные и надежные приборы, а утечки газа сократились примерно на 1% за счет цифровизации и внедрения лучших мировых практик. Разработано и внедрено свыше 15 цифровых решений, охватывающих полевые работы, клиентские сервисы и расчётные процедуры.

Существенный прогресс достигнут и в улучшении показателей сбора платежей: в 2024 году он составил 99,2%, против 94,8% годом ранее. За последние три года газифицировано более 55 населенных пунктов, что обеспечило доступ к энергоресурсам свыше 91 тысячи домохозяйств. В системе появилось более 160 тысяч новых абонентов, из которых свыше 3,5 тысячи проживают в районах, освобожденных от оккупации.

Отдельное внимание уделяется экологическим аспектам: SOCAR совместно с японской компанией Mitsui & Co. реализует проект по созданию механизма углеродных кредитов, направленного на сокращение метановых выбросов и подготовку к внедрению международных углеродных стандартов. В рамках долгосрочной стратегии привлечены партнёры из стран Ближнего Востока для развития интеллектуальной газовой инфраструктуры. Целью этих партнерств является повышение точности обнаружения утечек, рост операционной эффективности, улучшение обслуживания клиентов и оптимизация управления активами.

Таким образом, трансформационные инициативы SOCAR нацелены не только на стабилизацию текущих показателей, но и на формирование прочной базы для устойчивого роста в долгосрочной перспективе.

Экспорт природного газа:

Экспорт азербайджанского газа достиг рекордного уровня — в 2024 году он составил 25,3 млрд кубометров, что превышает показатели 2023 года (23,9 млрд кубометров) и 2022 года (22,4 млрд кубометров).

До 2026 года планируется увеличить годовой экспорт газа в Европу примерно на 18,6%, доведя его с 11,8 млрд кубометров в 2023 году до 14 млрд кубометров.

Без дополнительных капитальных затрат (CAPEX) Азербайджан осуществляет экспорт газа в 12 стран посредством механизмов SWAP.

Downstream (переработка и сбыт):

На Нефтеперерабатывающем заводе имени Гейдара Алиева начата программа модернизации. Первый этап завершён успешно в 2024 году, и впервые в Азербайджане начато производство топлива, соответствующего стандарту Евро-5.

В рамках первого этапа модернизации НПЗ поставлены три ключевые цели:

Обеспечение производства дизельного топлива и бензина стандарта Евро-5.

Организация более качественных и стабильных поставок сырья для АО «Азэрикхимия».

Снижение негативного воздействия на окружающую среду в процессе переработки.

Первоначально завершение проекта планировалось на 2021 год, однако из-за значительного расширения объёмов работ, проект был завершён только в 2024 году. Ранее планировалось обновление только отдельных установок, но в ходе масштабных испытаний устойчивости были выявлены дополнительные проблемы: недостаточная толщина металла на некоторых установках и непригодность к эксплуатации нескольких колонн. В связи с этим объём работ изменился с частичной модернизации на строительство полностью новых установок (в основном для снижения рисков в области ОТБ и ООС), что привело к продлению сроков реализации. Такие изменения и задержки в сроках завершения являются типичными для масштабных проектов на перерабатывающих предприятиях.

Кроме того, в ходе реализации проекта были приняты все необходимые меры для того, чтобы избежать дефицита нефтепродуктов в Азербайджане и не подвергать риску энергетическую безопасность страны (в том числе были заключены контракты на импорт нефтепродуктов).

Благодаря целевым программам по повышению операционной эффективности, доля производства светлых нефтепродуктов (бензин, дизель, авиационное топливо) на НПЗ выросла с 63% в 2022 году до 69% к концу 2024 года, а операционные потери сократились с 2% до 1,6%.

В результате оптимизации процессов в 2024 году положительное сальдо внешней торговли нефтепродуктами для внутреннего рынка Азербайджана составило более 50 миллионов долларов США, и прогнозируется, что этот показатель достигнет примерно 250 миллионов долларов за следующие 5 лет. Это стало возможным благодаря сокращению импорта бензина и увеличению экспорта авиационного топлива.

На Карбамидном заводе в 2024 году объем производства достиг 652 тысяч тонн, по сравнению с 537 тысячами тонн в 2022 году (рост на 21,4%). Параллельно снижен расход природного газа на тонну продукции на 24%.

На Производственном объединении «Азерикимья» доля выхода этилена и пропилена выросла с 48,6% в 2022 году до 55,4% в 2024 году.

В целом, в результате реализованных с 2023 года мероприятий по совершенствованию процессов, экономический эффект от проектов по созданию дополнительной стоимости оценивается в 131 миллион долларов США в год, что в перспективе 5 лет составит около 650 миллионов долларов.

Что касается деятельности компании в сфере downstream в Турции, производственная мощность Нефтеперерабатывающего завода STAR выросла с 98,5% в мае 2020 года до 119% в январе 2023 года. Это один из самых высоких показателей эксплуатационной эффективности среди НПЗ, что принесло значительную финансовую выгоду, особенно в условиях высоких марж переработки в 2022 и 2023 годах.

Цифровизация (как приоритетное и стратегически важное направление во всех сегментах):

SOCAR запустила масштабную программу цифровой трансформации и приступила к внедрению цифровых решений по всей цепочке создания стоимости. Процесс начался с операций в Турции и далее был расширен на производственные площадки в Азербайджане.

В Турции заводы Petkim и STAR в 2020 и 2021 годах соответственно стали первыми в мире нефтехимическим и перерабатывающим предприятиями, удостоенными престижной награды Global Lighthouse Network от Всемирного экономического форума.

В 2023 году SOCAR начала реализацию программы цифровой трансформации на Карбамидном заводе в Азербайджане. В настоящее время предприятие приведено в соответствие с критериями для присоединения к глобальной сети Global Lighthouse Network.

Производственное объединение «Азеригаз» в партнерстве с международными компаниями, включая Italgas, инициировало стратегический проект по созданию инфраструктуры высокоточного измерения и «умной сети счётчиков» газа. С помощью технологии высокой чувствительности к утечкам было выявлено более 5000 утечек, из которых более 3000 устранено оперативно. Эти меры позволили сократить ежегодные потери газа примерно на 2,6 млн кубометров, что эквивалентно сокращению примерно 50 тысяч тонн выбросов CO₂.

В 2025 году производственное объединение «Азнефть» приступило к многолетней программе цифровой трансформации и модернизации инфраструктуры в рамках стратегического партнерства с ведущими мировыми технологическими компаниями. На первом этапе впервые внедрена виртуальная система мониторинга, позволяющая в реальном времени дистанционно отслеживать показатели добычи и операций на скважинах. Система охватывает крупнейшую производственную платформу «Гюнешли-8», резервуарный парк Нефтяных Камней и резервуарный парк Дюбенди.

2. Обеспечение энергетической безопасности Азербайджана и трансформация SOCAR в международную энергетическую компанию

Национальные нефтегазовые компании во многих странах традиционно ориентированы на решение двух стратегических задач: обеспечение устойчивой внутренней энергетической безопасности и постепенное превращение в конкурентоспособного игрока на международной арене. Государственная нефтяная компания Азербайджана SOCAR успешно реализует обе эти цели, опираясь на комплексный подход к развитию цепочки создания стоимости — от разведки и добычи до переработки, экспорта и внедрения низкоуглеродных технологий.

SOCAR играет центральную роль в обеспечении энергетической стабильности и независимости Азербайджана. Компания охватывает полный спектр операций — от разведки и добычи нефти и газа до их переработки и поставок как на внутренний, так и на внешний рынки. Одновременно она становится драйвером "зеленого" перехода страны.

На внутреннем рынке SOCAR обеспечивает 100% поставок нефти, реализуемой внутри страны, а также удовлетворяет около 90% спроса на автомобильное топливо и авиационный керосин. Важной вехой стало начало производства бензина стандарта Euro-5 — впервые в истории нефтеперерабатывающей отрасли Азербайджана.

За период 2019–2024 годов совокупный объем производства на НПЗ имени Гейдара Алиева вырос на 2%, несмотря на ограниченные инвестиции. Этот рост стал возможен благодаря снижению технологических потерь с 3,6% до 1,6%, а также увеличению доли светлых нефтепродуктов в общей структуре производства — с 65,9% до 70,5%.

Одним из важнейших достижений SOCAR стало доведение уровня газификации по стране до 97%, что является одним из самых высоких показателей не только в регионе, но и в глобальном масштабе.

В условиях глобального энергетического перехода и с учетом значительного потенциала Азербайджана в области возобновляемых источников энергии, SOCAR активно переориентирует свою стратегию в сторону устойчивого развития. На конференции COP28 компания представила амбициозные цели по декарбонизации:

достижение углеродной нейтральности (net-zero) к 2050 году;

полное устранение метановых выбросов в сегменте upstream к 2035 году;

сокращение корпоративной углеродоемкости на 30% и общего объема выбросов на 20% к 2035 году.

Эти цели стали катализатором масштабного переформатирования инвестиционного портфеля SOCAR в сторону возобновляемой энергетики. На конец 2024 года подтвержденный портфель проектов дочерней компании SOCAR Green достиг 1,4 ГВт. В него входят:

совместный с Total проект «Mega» мощностью 1 ГВт;

солнечная электростанция «Шафаг» на 240 МВт, реализуемая с bp;

проекты с китайскими партнерами на 160 МВт.

Одновременно SOCAR и компания Masdar (ОАЭ) подписали соглашение о совместной реализации проектов в области ВИЭ и водородной энергетики в Азербайджане на общую мощность 4 ГВт. В рамках этого сотрудничества в 2024 году начались инвестиции в строительство солнечных электростанций мощностью 445 МВт в Билясуваре и 315 МВт в Нефтчале. Общий объем инвестиций по этим проектам превысит 600 млн долларов США.

Дополнительно анонсированы масштабные проекты:

совместно с ACWA Power и Masdar — новые проекты на 3,5 ГВт;

совместно с China Datang Overseas Investment и PowerChina — строительство офшорного ветропарка на 2 ГВт в акватории Каспийского моря.

В числе новых приоритетов также изучение потенциала геотермальной энергетики. Соответствующее соглашение SOCAR заключила с компанией SLB (бывшая Schlumberger), одним из мировых лидеров в области энергетических технологий.

Таким образом, SOCAR демонстрирует последовательную стратегию по обеспечению энергетической безопасности страны и в то же время ускоряет движение к "зеленой" трансформации, укрепляя свои позиции как международного энергетического игрока нового поколения.

Превращение в конкурентоспособного регионального и международного игрока

В последние годы SOCAR продемонстрировала устойчивую деятельность на фоне волатильности на глобальных энергетических рынках, подтвердив свою способность эффективно использовать стратегические возможности развития. Трансформация компании не ограничилась национальными границами — благодаря активному участию в международных проектах и стратегическим партнёрствам SOCAR успешно диверсифицировала источники дохода и расширила деятельность за рубежом.

Повышение эффективности и расширение инфраструктуры экспорта нефти и газа:

Экспорт природного газа из Азербайджана достиг рекордного уровня — в 2024 году объем составил 25,3 млрд кубометров (для сравнения: в 2023 году — 23,9 млрд, в 2022 году — 22,3 млрд кубометров). К 2026 году планируется увеличить ежегодный экспорт газа в Европу с 11,8 млрд кубометров (в 2023 году) до 14 млрд кубометров — прирост примерно на 18,6%. Азербайджан осуществляет поставки газа в 12 стран в рамках SWAP-операций, без дополнительных капитальных затрат.

SOCAR завершила строительство газопровода Ыгдыр-Нахчыван протяжённостью 97,5 км в партнёрстве с турецкой государственной компанией BOTAŞ. Газопровод рассчитан на поставку до 2 млн кубометров газа в сутки. С вводом в эксплуатацию газопровода Ыгдыр-Нахчыван, будет обеспечена энергетическая безопасность Нахчыванской Автономной Республики Азербайджана на период не менее 30 лет. Также имеется перспектива расширения пропускной способности газопровода.

Кроме того, в 2024 году SOCAR и казахстанская государственная нефтегазовая компания "КазМунайГаз" подписали пятилетний контракт на транзит 1,5 млн тонн нефти через нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан в рамках соглашения по маршруту Актау-Баку-Джейхан.

Иностранные инвестиции в сегменте Upstream

SOCAR активно участвует в разведке и освоении нефтегазовых месторождений за рубежом в сотрудничестве с международными энергетическими компаниями.

Так, в Объединённых арабских эмиратах SOCAR приобрела 3% доли участия в морских месторождениях Umm Lulu и SARB, разрабатываемых компанией ADNOC. Общие запасы нефти на этих месторождениях оцениваются в 2,7 млрд баррелей. Прогнозируемая годовая доля добычи SOCAR составляет около 2,8 млн баррелей (примерно 400 тыс. тонн) нефти. Это первая инвестиция SOCAR в сегмент upstream за пределами Азербайджана.

В Израиле SOCAR подписала соглашение о приобретении 10% доли в месторождении Tamar, которое разрабатывается компанией Chevron. Это второе по величине офшорное месторождение природного газа в Израиле. Кроме того, консорциум в составе SOCAR, bp и NewMed Energy получил лицензии на проведение разведки газа в исключительной экономической зоне Израиля.

В Швейцарии SOCAR планирует до 2026 года установить 100 станций для высокоскоростной зарядки электромобилей, а также совместно с местными энергетическими компаниями развивать завод по производству "зелёного" водорода.

НПЗ Binh Son во Вьетнаме подписал с SOCAR Trading контракт на поставку сырой нефти на 2025 год.

Компания также предпринимает шаги по расширению поставок сжиженного природного газа (СПГ). В этом направлении SOCAR инвестировала в терминалы по сжижению газа, установки регазификации и транснациональные инфраструктурные проекты. Был подписан рамочный договор между Pakistan LNG Limited (PLL) и SOCAR Trading о поставках партий СПГ в Пакистан в 2025 году. В 2025 году SOCAR вошла на оптовый рынок природного газа в Румынии. С 2023 года SOCAR Trading усилила деятельность в области торговли СПГ в Сингапуре, чтобы удовлетворить растущий спрос в Азии.

Эти шаги усилили международную репутацию SOCAR как надёжного партнёра на глобальных энергетических рынках, способствовали укреплению её имиджа и заложили стратегическую основу для устойчивого потока доходов.

3. Обеспечение высокой финансовой устойчивости при эффективной реализации социальной миссии SOCAR

На фоне волатильности и стремительных изменений, происходящих на глобальных энергетических рынках, обеспечение устойчивого развития требует формирования прочной финансовой дисциплины. Наряду с этим, на государственных компаниях, таких как SOCAR, лежит важная социальная ответственность.

Для обеспечения стабильности в циклически меняющемся нефтегазовом секторе SOCAR в последние два года поставила перед собой цель достижения сильных финансовых показателей. Основные достижения за 2023–2024 годы включают:

Рост EBITDA: В период 2023–2024 годов SOCAR повысила показатель EBITDA на 8,3%, доведя его с 4,8 млрд долларов США до 5,2 млрд долларов США (без учета полной консолидации STAR и SGC).

Показатели EBITDA SOCAR за последние годы:

2020: 2,4 млрд

2021: 4,6 млрд

2022: 8,7 млрд

2023: 4,8 млрд

2024: 5,2 млрд

Рост свободного денежного потока: В 2023–2024 годах зафиксирован рост свободного денежного потока на 46%, что стало результатом эффективного контроля затрат и дисциплинированного управления капиталом.

Повышение кредитного рейтинга: Основываясь на достигнутых успехах в области финансовых показателей, рейтинговое агентство Fitch в августе 2024 года повысило кредитный рейтинг SOCAR до уровня «BBB-», что соответствует суверенному рейтингу Азербайджана. В свою очередь, агентство Moody’s, отметив устойчивые кредитные показатели и наличие достаточной ликвидности для выполнения долговых обязательств до 2025 года, пересмотрело прогноз по SOCAR в сторону положительного.

Рейтинг ESG: В последнем квартале 2024 года международное рейтинговое агентство MSCI присвоило SOCAR начальный ESG-рейтинг на уровне «BBB» (по критериям окружающей среды, социальной ответственности и корпоративного управления).

Оптимизация: За счёт роста финансовых доходов (в том числе увеличения процентных доходов по депозитам и оптимизации страховых расходов) SOCAR смогла эффективно снизить процентные ставки по кредитам.

Высокий спрос на «зелёные» облигации SOCAR: В первом квартале 2025 года SOCAR выпустила «зелёные» облигации на сумму 200 млн долларов США для поддержки проектов и инвестиций в области возобновляемой энергетики. 10 июня 2025 года был произведен первый процентный платеж по "зеленым" облигациям SOCAR. В результате первого процентного платежа на счета владельцев облигаций уже перечислены средства в размере 3 миллионов долларов США. "Зеленые" облигации вызвали большой интерес у инвесторов. На Бакинской фондовой бирже (БФБ) на сегодня заключено более 330 сделок на общую сумму 13,8 миллиона долларов США по «зеленым» облигациям SOCAR, которые находятся на вторичном рынке с 7 марта и в очередной раз вызвали серьезное оживление на внутренних рынках капитала.

Вклады в государственный бюджет: В период 2022–2024 годов SOCAR выплатила в государственный бюджет 5,7 млрд манатов налогов (за исключением налога на прибыль и дорожного налога), а также перечислила 629 млн манатов прямых дивидендов.

Эти показатели подтверждают устойчивость SOCAR к циклическому давлению в нефтегазовом секторе, её способность к адаптации и финансовую стабильность.

Снижение уровня задолженности: В постковидный период нефтегазовый сектор столкнулся с резкими изменениями под влиянием глобальных шоков спроса и предложения. В отрасли среднее соотношение долг/EBITDA выросло с уровня 1–1,5 раза до 2–2,5 раза. Согласно международной финансовой отчетности SOCAR, коэффициент долг/EBITDA увеличился с 3,4 в 2020 году до 4,2. С учетом долгов STAR, Goldman Sachs и SOFAZ (без учета SGC) данный показатель достигал уровня около 7.

Несмотря на это, SOCAR продемонстрировала быструю и эффективную реакцию на вызовы за счет улучшения операционной деятельности и реализации стратегических мер.

В 2022 году SOCAR достигла рекордных результатов с доходом в 70,1 млрд долларов США и EBITDA в 8,7 млрд долларов США. При этом около половины роста обусловлено резким ростом цен на нефть и газ, а остальное — оптимизацией торговых операций и высокой эффективностью работы завода STAR.

К концу 2022 года SOCAR снизила коэффициент долг/EBITDA ниже уровня 2, и в 2023–2024 годах удерживала его в диапазоне 2–3. В итоге за период 2021–2024 годов SOCAR удвоила показатель EBITDA, погасила значительную часть долгов (более 35%) и снизила коэффициент долг/EBITDA на 66%, демонстрируя приверженность финансовой стабильности и дисциплине.

Баланс между финансовыми результатами и социальной ответственностью

За последние три года SOCAR инвестировала более 3 млрд долларов США в важные социальные проекты, среди которых:

- Газификация экономических районов Карабаха и Восточного Зангезура, создание энергетической инфраструктуры и поддержка регионального развития;

- Инвестиции в проекты социального благосостояния. SOCAR финансировала инициативы, направленные на повышение уровня жизни граждан Азербайджана, укрепляя свою роль как одного из гарантов национального благополучия. В 2024 году SOCAR финансировала экологические мероприятия;

- Кроме того, SOCAR содействовала социальной стабильности, удерживая цены на топливо для граждан Азербайджана значительно ниже европейского уровня: цена дизельного топлива составила 0,59 USD за литр (на 66% дешевле, чем в Европе), а бензина марки АИ-95 — 0,94 USD за литр (на 47% дешевле);

- Согласно анализу рынка труда, проведённому EY, в период 2022–2024 годов SOCAR поддерживала благосостояние сотрудников, ежегодно выделяя на дополнительные расходы около 160 млн манатов.

Будущее направление: цели, выстроенные на прочной основе

Трансформация SOCAR продолжается с ясной и амбициозной целью — превратить компанию из традиционного нефтегазового оператора в международного энергетического лидера нового поколения, способного одновременно обеспечивать энергетическую безопасность Азербайджана и создавать устойчивую долгосрочную ценность. В основе этого процесса — стратегическая инициатива Next Horizon («Следующий горизонт»), определяющая ключевые направления развития компании в условиях глобальных энергетических и климатических вызовов.

Максимизация потенциала в сфере добычи (upstream):

SOCAR стремится к дальнейшему наращиванию эффективности в сегменте добычи углеводородов на национальном уровне, параллельно расширяя присутствие на международных upstream-рынках. Это направлено на обеспечение устойчивого и предсказуемого энергоснабжения как внутри страны, так и на экспорт.

Модернизация переработки и нефтехимии (downstream):

Компания продолжает масштабную модернизацию перерабатывающих и нефтехимических активов — прежде всего, на базе НПЗ им. Гейдара Алиева и объединения «Азерикимья». Эти усилия дополняются активным развитием производственной и логистической инфраструктуры SOCAR в Турции, где компания уже стала важным игроком в обеспечении региональной энергетической стабильности.

Операционное совершенство:

Повышение эффективности, надежности и безопасности остается ключевым приоритетом для SOCAR. За счет внедрения передовых технологий и оптимизации затрат компания укрепляет свою способность к устойчивым и бесперебойным поставкам нефти и газа, соответствующим международным стандартам ESG и промышленной безопасности.

Программой трансформации HSE руководит новая независимая организация, которая подчиняется непосредственно президенту SOCAR и сотрудничает со всеми профильными структурными подразделениями и бизнес-единицами. Этот подход соответствует мировым стандартам таких международных нефтяных компаний, какExxonMobil и Shell.

Несмотря на системные усилия в области безопасности, деятельность SOCAR связана с высоким уровнем риска, и полностью исключить происшествия, связанные с человеческим фактором, невозможно, что вызывает сожаление. Тем не менее, ведётся постоянная работа по обеспечению безопасных условий труда и повышению стандартов безопасности.

В 2024 году SOCAR начал проект по глубокой оценке состояния действующих нефтепроводов и реализации необходимых мер с учётом накопленных за многие годы инвестиционных требований. К сожалению, в феврале 2025 года на трубопроводе «Нефтяные Камни» – Чилов – Шахсачи – Дюбенди произошёл инцидент с утечкой во время реализации проекта модернизации.

В марте 2025 года на установке дистилляции сырой нефти на НПЗ имени Гейдара Алиева произошёл пожар при подготовке к техническому обслуживанию насоса в нижней части установки. Для оперативного и эффективного реагирования была создана специальная команда, а два подрядчика были привлечены к проведению ремонтных работ в кратчайшие сроки. В ходе работ выполнен комплекс важных мероприятий: ремонт насосов, замена трубопроводов и кабелей, обслуживание атмосферных и вакуумных колонн, технический осмотр инжекторов и замена более 200 клапанов. Для предотвращения подобных инцидентов масштабный проект модернизации НПЗ продолжается в ускоренном режиме.

Поддержка энергетического перехода:

В соответствии с обязательством достичь углеродной нейтральности к 2050 году, SOCAR ускоряет внедрение климатически нейтральных решений. Основной акцент сделан на формирование сбалансированного портфеля проектов в сфере возобновляемой энергетики, реализуемых в сотрудничестве с ведущими международными партнерами. Это делает компанию неотъемлемой частью глобального энергетического перехода.

Оптимизация и устойчивость портфеля:

SOCAR последовательно пересматривает структуру и географию своего активного портфеля, адаптируя его к новым реалиям энергетического рынка. Главная цель — обеспечение устойчивого роста, финансовой устойчивости и высокой инвестиционной привлекательности компании в долгосрочной перспективе.

Эти стратегические векторы свидетельствуют о стремлении SOCAR не просто адаптироваться к изменениям, но и формировать будущее энергетики, усиливая свое лидерство как в региональном, так и в глобальном измерении.

SOCAR сегодня — это не просто национальная нефтегазовая компания, а мощный и многопрофильный энергетический игрок с международным масштабом. Реализуя комплексные проекты в сфере добычи, переработки и транспортировки нефти и газа, SOCAR играет системообразующую роль в обеспечении энергетической безопасности Азербайджана. В то же время компания вносит значительный вклад в энергетическую устойчивость Европы и других регионов, выступая надежным партнером в реализации транснациональных инфраструктурных инициатив.

Особое значение приобретает активное участие SOCAR в процессе глобального энергетического перехода. Развивая "зеленые" технологии, создавая портфель проектов в сфере ВИЭ и интегрируя устойчивые практики в свою стратегию, компания демонстрирует готовность к новым вызовам и подтверждает свою долгосрочную приверженность принципам устойчивого развития.

Таким образом, SOCAR успешно сочетает национальные интересы с глобальной ответственностью, укрепляя позиции Азербайджана как важного и ответственного участника международного энергетического диалога.