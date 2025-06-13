Азербайджан оценил возможности расширения сотрудничества с МВФ

БАКУ /Trend/ - Обсуждена повестка приоритетов и реформ в сфере фискальной политики между Азербайджаном и Международным валютным фондом (МВФ).

Об этом сообщает Trend со ссылкой на министерство финансов.

Так, 13 июня состоялась встреча в виртуальном формате между министром финансов Азербайджанской Республики Сахилем Бабаевым и Патриком Лошевски, исполнительным директором по избирательной группе МВФ, в которую входит Азербайджан.

В ходе встречи было выражено удовлетворение существующим сотрудничеством между Азербайджаном и МВФ, подчеркнута заинтересованность правительства Азербайджана в дальнейшем расширении этого сотрудничества. Было отмечено, что программы технической помощи и консультационные услуги, предоставляемые Фондом, внесли важный вклад в укрепление макроэкономической стабильности и фискального управления в нашей стране.

На встрече стороны обсудили приоритеты в области государственного финансового управления, фискальной политики и повестку проводимых реформ. Также был проведен широкий обмен мнениями о возможностях дальнейшего сотрудничества в этом направлении.

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