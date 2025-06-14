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Главы МИД Ирана и Италии обсудили ситуацию на Ближнем Востоке

В мире Материалы 14 июня 2025 00:28 (UTC +04:00)
Главы МИД Ирана и Италии обсудили ситуацию на Ближнем Востоке

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Марьяна Ахмедова
Марьяна Ахмедова
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БАКУ/ Trend/ - Министр иностранных дел Ирана Сейед Аббас Арагчи провел телефонный разговор со своим итальянским коллегой Антонио Таяни, сообщает Trend.

Арагчи подчеркнул, что правительство и народ Ирана ожидают от международного сообщества, особенно от Европейского союза, решительного осуждения израильских ударов. Он также заявил, что ответ Ирана будет «твердым и решительным».

В свою очередь, Антонио Таяни призвал стороны к сдержанности и выразил готовность Италии содействовать возобновлению диалога с целью восстановления мира и стабильности в регионе.

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