Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 13 июня

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил официальные курсы валют на 13 июня.

Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на ЦБА, официальный курс доллара США по отношению к манату остался без изменений и составил 1,7000 маната.

Курс евро по отношению к манату составил 1.9592 маната. 1 турецкая лира стоит 0,0431 маната, а 100 российских рублей - 2.1249 маната.

Валюты 1 доллар США USD 1,7 1 евро EUR 1,9592 1 австралийский доллар AUD 1,0998 1 белорусский рубль BYN 0,5676 1 болгарский леви BGN 1,0041 1 дирхам ОАЭ AED 0,4629 100 южнокорейских вон KRW 0,1239 1 чешская крона CZK 0,079 1 китайский юань CNY 0,2366 1 датская крона DKK 0,2627 1 грузинский лари GEL 0,6235 1 гонконгский доллар HKD 0,2166 1 индийская рупия INR 0,0197 1 британский фунт стерлингов GBP 2,3008 10000 иранских риалов IRR 0,0263 1 шведская крона SEK 0,1786 1 швейцарский франк CHF 2,0995 1 израильский шекель ILS 0,4652 1 канадский доллар CAD 1,2454 1 кувейтский динар KWD 5,5567 100 казахских тенге KZT 0,3322 1 катарский риал QAR 0,4663 1 кыргызский сом KGS 0,0195 100 венгерских форинтов HUF 0,4862 1 молдавский лей MDL 0,0992 1 норвежская крона NOK 0,17 100 узбекских сомов UZS 0,0134 100 пакистанских рупий PKR 0,6013 1 польский злотый PLN 0,4586 1 румынский лей RON 0,3899 100 российских рублей RUB 2,1249 1 сербский динар RSD 0,0167 1 сингапурский доллар SGD 1,3241 1 саудовский риал SAR 0,4532 1 SDR (Специальные права заимствования МВФ) xdr 2,3262 1 турецкая лира TRY 0,0431 1 туркменский манат TMT 0,4857 1 украинская гривна UAH 0,0411 100 японских йен JPY 1,1833 1 новозеландский доллар NZD 1,0213

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!