Иран продлил запрет на все авиарейсы

БАКУ/ Trend/ - Власти Ирана приняли решение продлить приостановку всех внутренних и международных авиарейсов до 02:00 по местному времени 16 июня.

Как сообщает Trend, соответствующее уведомление было выпущено Управлением гражданской авиации Ирана посредством системы оповещения для авиации (NOTAM).

По словам представителя правительства Фатимы Мохаджерани, в текущих условиях пассажирские перевозки внутри страны осуществляются преимущественно железнодорожным и автомобильным транспортом.

«Проблем с поставками продуктов питания, медикаментов, топлива и других товаров первой необходимости не наблюдается», — подчеркнула она.