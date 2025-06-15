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Иран продлил запрет на все авиарейсы

Иран Материалы 15 июня 2025 14:53 (UTC +04:00)

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ/ Trend/ - Власти Ирана приняли решение продлить приостановку всех внутренних и международных авиарейсов до 02:00 по местному времени 16 июня.

Как сообщает Trend, соответствующее уведомление было выпущено Управлением гражданской авиации Ирана посредством системы оповещения для авиации (NOTAM).

По словам представителя правительства Фатимы Мохаджерани, в текущих условиях пассажирские перевозки внутри страны осуществляются преимущественно железнодорожным и автомобильным транспортом.

«Проблем с поставками продуктов питания, медикаментов, топлива и других товаров первой необходимости не наблюдается», — подчеркнула она.

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