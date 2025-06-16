Сейчас нет смысла вести непрямые переговоры по ядерной программе - МИД Ирана

БАКУ /Trend/ - В настоящее время нет смысла вести непрямые переговоры между Ираном и США по ядерной программе Ирана.

Об этом заявил 16 июня на пресс-конференции в Тегеране пресс-секретарь министерства иностранных дел Ирана Исмаил Багаи, сообщает Trend.

По его словам, США, как одна из сторон дискуссии и постоянный член Совета Безопасности ООН, не отреагировали на израильские атаки по Ирану.

Кроме того, Совет Безопасности ООН не проявил инициативы по принятию резолюции против Израиля. В таких условиях необоснованно ожидать, что Иран начнёт переговоры с США.

Напомним, что Израиль нанес военные авиаудары по Ирану рано утром 13 июня. В результате ударов погибло большое количество военнослужащих, в том числе начальник Генерального штаба Вооруженных сил Ирана Мохаммад Багери, главнокомандующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Хоссейн Салами, командующий штабом «Хатам аль-Анбия» Голамали Рашид, командующий ВВС КСИР Амир Али Хаджизаде, 9 ученых-атомщиков и высокопоставленных чиновников.

Следует отметить, что ранее между Ираном и США состоялись пять раундов переговоров: 12, 19, 26 апреля, 11 и 23 мая. Эти встречи проходили при посредничестве министра иностранных дел Омана Сайида Бадра Альбусаида. Иранскую делегацию возглавлял глава МИД Сейед Аббас Арагчи, а американскую - специальный представитель США по делам Ближнего Востока Стив Уиткофф.

Первый, третий и четвёртый раунды прошли в Маскате, столице Омана, а второй и пятый - в Риме, столице Италии.

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