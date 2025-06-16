МИД об эвакуации граждан Азербайджана из Ирана

БАКУ /Trend/ - Посольство Азербайджана в Исламской Республике Иран и Генеральное консульство в городе Тебриз, а также посольство в Государстве Израиль соответственно рассматривают обращения граждан Азербайджанской Республики, поступающие на горячие линии, и принимают необходимые меры.

Об этом сообщил Trend пресс-секретарь министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде.

"В связи с этим, первоначально был обеспечен переход через ирано-азербайджанскую границу 41 гражданина Азербайджана, включая членов семей сотрудников нашего посольства в Исламской Республике Иран", - подчеркнул представитель МИД.

A.Гаджизаде отметил, что наши посольства и соответствующее консульство продолжают свою деятельность.

Напомним, что Израиль нанес военные авиаудары по Ирану рано утром 13 июня. В результате ударов погибло большое количество военнослужащих, в том числе начальник Генерального штаба Вооруженных сил Ирана Мохаммад Багери, главнокомандующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Хоссейн Салами, командующий штабом «Хатам аль-Анбия» Голамали Рашид, командующий ВВС КСИР Амир Али Хаджизаде, 9 ученых-атомщиков и высокопоставленных чиновников.

Вечером того же дня Иран ответил Израилю операцией "Истинное обещание III": сотни баллистических ракет, беспилотных летательных аппаратов были запущены во многие места, включая Тель-Авив, что привело к жертвам среди гражданского населения и масштабным разрушениям.

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