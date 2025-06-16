Стало известно число туристов из Ирана, посетивших в Азербайджан в мае
В мае число туристов из Ирана, посетивших Азербайджан, сократилось по сравнению с прошлым годом, тогда как общий поток иностранных гостей вырос.
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