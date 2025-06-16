Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Члены правящих партий ряда стран посетили Ханкенди (ФОТО)

Политика Материалы 16 июня 2025 16:43 (UTC +04:00)
Члены правящих партий ряда стран посетили Ханкенди (ФОТО)

Читайте Trend в

Аслан Мамедли
Аслан Мамедли
Все материалы

ХАНКЕНДИ /Trend/ - Участники проходящей в Шуше международной конференции, организованной партией "Ени Азербайджан" на тему "Новый мировой порядок: геополитические аспекты и глобальные вызовы", сегодня посетили город Ханкенди.

Об этом Trend сообщили в отделе по связям с общественностью Службы восстановления, строительства и управления в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах.

Было отмечено, что гостей встретил заместитель специального представителя Президента Азербайджанской Республики в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах Сабухи Гахраманов.

Участники конференции осмотрели общую панораму города с площади Победы. Им была дана краткая информация о Музее Победы. Гости также ознакомились с проводимыми в городе Ханкенди реставрационно-строительными и реконструкционными работами. Затем был посещен Карабахский университет.

Напомним, что в конференции в Шуше принимают участие руководители правящих партий ряда стран.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

Члены правящих партий ряда стран посетили Ханкенди (ФОТО)
Члены правящих партий ряда стран посетили Ханкенди (ФОТО)
Члены правящих партий ряда стран посетили Ханкенди (ФОТО)
Члены правящих партий ряда стран посетили Ханкенди (ФОТО)
Члены правящих партий ряда стран посетили Ханкенди (ФОТО)
Члены правящих партий ряда стран посетили Ханкенди (ФОТО)
Члены правящих партий ряда стран посетили Ханкенди (ФОТО)
Члены правящих партий ряда стран посетили Ханкенди (ФОТО)
Члены правящих партий ряда стран посетили Ханкенди (ФОТО)
Члены правящих партий ряда стран посетили Ханкенди (ФОТО)
Члены правящих партий ряда стран посетили Ханкенди (ФОТО)
Члены правящих партий ряда стран посетили Ханкенди (ФОТО)
Члены правящих партий ряда стран посетили Ханкенди (ФОТО)
Члены правящих партий ряда стран посетили Ханкенди (ФОТО)
Члены правящих партий ряда стран посетили Ханкенди (ФОТО)
Члены правящих партий ряда стран посетили Ханкенди (ФОТО)
Члены правящих партий ряда стран посетили Ханкенди (ФОТО)
Члены правящих партий ряда стран посетили Ханкенди (ФОТО)
Члены правящих партий ряда стран посетили Ханкенди (ФОТО)
Члены правящих партий ряда стран посетили Ханкенди (ФОТО)
Члены правящих партий ряда стран посетили Ханкенди (ФОТО)
Члены правящих партий ряда стран посетили Ханкенди (ФОТО)
Члены правящих партий ряда стран посетили Ханкенди (ФОТО)
Члены правящих партий ряда стран посетили Ханкенди (ФОТО)
Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости