Акустическая палитра Баку - колокольчики, фортепиано, вокал (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Зале камерной и органной музыки (Кирха) при Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева состоялся отчётный концерт музыкальной школы "Акустическая палитра", сообщает Trend Life.

Сначала Нармин Гаралова и Сара Тимурова проинформировали слушателей о мероприятии. Затем выступили солисты: Аднан Керимли (ударные), Лейла Велизаде, Суэль Керимли, Мирай Джафарова, Саид Мурадов, Хусейн Агамамедов, Нилай Джафарова, Аян Велизаде, Фуад Аджалов, Теймур Аджыргалиев (фортепиано), Джахан Рустемли, Аяз Бандалиев, Джейла Салманлы (колокольчики), Демир Махмудов (фортепиано, колокольчики), Джавад Гусейнли (фортепиано, вокал).

Концерт завершился совместным выступлением всех участников. В программе прозвучали произведения азербайджанских, русских, европейских композиторов, а также народные песни.

Фото – Кямран Багиров.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az

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